La Ville de La Sarre désire en faire davantage pour l’environnement

Le directeur de la vie active et animation du milieu par intérim de la Ville, Fabien Poirier, indique qu’il faut tout d’abord une mesure de l’impact environnemental avant d’annoncer des mesures concrètes.

Pour ce faire, nous allons avoir besoin des citoyens. Il y aura certainement des sondages pour savoir ce qui est utilisé au quotidien et si ça se retrouve dans des lieux d’enfouissement. C’est une première étape clé , tient-il à préciser.

Le directeur de la vie active et animation du milieu par intérim de la Ville de La Sarre, Fabien Poirier. Photo : Crédit photo / Jean Caron

La Ville a tout de même dévoilé quelques pistes d’action telles que l’analyse du transport actif sur son territoire, la gratification des matières résiduelles et la mise à jour de plusieurs plans et règlements touchant à l’environnement.

D’autres priorités

La sécurité est une autre des orientations phares de l’administration municipale. De nouveaux corridors scolaires devraient être établis prochainement. Plusieurs rues devraient voir leur limite de vitesse abaissée également.

On va pouvoir avoir des axes de transport plus sécuritaires pour les déplacements de la population. Ça favorise la vitalité urbaine , estime M. Poirier.

La Ville souhaite diversifier son économie, notamment en améliorant la zone industrielle située sur la route 111 et en créant de nouvelles zones commerciales.