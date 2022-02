Le sud du Québec comptera bientôt 10 nouvelles aires protégées

« Je suis particulièrement fier que ces ajouts soient faits dans le sud du Québec, où les besoins sont les plus importants. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Ces futures aires protégées sont le fruit de plusieurs années de concertation entre Québec et les différents acteurs régionaux et autochtones.

Ces 10 projets font partie de quelque 80 qui avaient été mis de côté en 2020, l'année où le Québec a atteint la cible de protection de 17 % de son territoire.

Depuis 30 ans, Alain Branchaud, biologiste et directeur général de SNAP Québec, milite pour la création d’aires protégées au Québec. Photo : Radio-Canada

L’annonce d’aujourd’hui réjouit la Société pour la nature et les parcs (SNAP). Elle croit que le gouvernement prend la mesure de l’engagement et de la détermination des citoyens et des communautés en faveur de la protection de la nature.

Toutefois, Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP , estime qu’il reste encore beaucoup à faire avec quelque 70 projets en suspens : [...] avec un peu plus de 300 km2 annoncés sur les 22 000 km2 en projets d’aires protégées consensuels, il faudra poursuivre le travail pour lever les obstacles et augmenter la cadence des annonces si le gouvernement veut capitaliser sur ce fort appui de la population d’ici la fin de son mandat.

Après avoir protégé d’immenses territoires dans le nord du Québec en 2020, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques assume la pertinence des choix qui sont faits au sud aujourd’hui : Maintenant, ce sont des superficies plus petites qui sont visées pour aller chercher une belle représentativité de la diversité biologique que l'on trouve au Québec.

Il ajoute que le statut définitif de protection des futures aires protégées demeure encore à préciser. La volonté du gouvernement est de faire en sorte que ces territoires soient accessibles à la population.

Selon le ministre Benoit Charette, le Québec est la première province à avoir atteint ses cibles de protection de la biodiversité. Photo : Radio-Canada

« La demande pour cet accès à la nature est de plus en plus grande, donc on va souhaiter que ce ne soit pas, dans tous les cas, des cloches de verre où on ne peut même pas se rendre. On veut que les Québécois et les Québécoises puissent profiter de ce patrimoine naturel. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La mise en réserve des 10 territoires annoncés aujourd’hui permettra d’assurer leur protection en y interdisant certaines activités industrielles jusqu’à leur désignation finale en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

La délimitation et la superficie totale de chacun des territoires sont encore approximatives.

Territoires qui seront mis en réserve et leur région : Archipel des Sept Îles – Côte-Nord Sept Chutes – Lanaudière Basilières-Kaël – Lanaudière Raimbault-Piton – Lanaudière Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée de la Montagne-du-Diable – Laurentides Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée des Buttes-du-Lac-Montjoie – Laurentides Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée du Mont-Sainte-Marie – Laurentides-Outaouais Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée du Mont-O’Brien – Outaouais Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée du Domaine-La Vérendrye – Outaouais Agrandissement de la réserve de biodiversité projetée du Domaine-La Vérendrye (secteur lac Byrd) – Outaouais

La protection de territoires terrestres et aquatiques permet de conserver la biodiversité naturelle de la faune et de la flore. Photo : Radio-Canada