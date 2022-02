La police aurait les ressources pour exécuter son plan et mettre fin à l’occupation

Celui qui est devenu mardi le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa SPO , Steve Bell, a répondu à des questions des conseillers municipaux lors d’une réunion spéciale du conseil, mercredi en fin d’après-midi.

Steve Bell n'a pas souhaité dévoiler les détails du plan aux conseillers, notamment à savoir quand le plan serait mis à exécution, et ce, pour des raisons opérationnelles.

Pour ces mêmes raisons, M. Bell n’a pas indiqué si les 1800 officiers additionnels demandés ont été envoyés en renfort ni s’ils allaient agir d’ici la fin de semaine pour mettre fin à l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Toutefois, le chef par intérim du Service de police d'Ottawa SPO a précisé que d’éviter un nouvel afflux de manifestants durant la fin de semaine fait absolument partie du plan des forces policières. Steve Bell a ajouté qu’il prévoit une longue opération et que le plan pourrait se dérouler sur plusieurs jours.

« Nous avons maintenant le plan, les ressources et l'engagement d'aller de l'avant et de retirer les gens de nos rues. Notre désir sera toujours de négocier avec succès et d'inciter les gens à partir. Mais en l'absence de cela, nous avons la capacité de les supprimer et avons maintenant le plan et les ressources pour y parvenir. »