Une campagne de sensibilisation contre la discrimination en Abitibi-Témiscamingue

Des affiches arborant une personne victime d’une forme de discrimation comme le sexisme, la transphobie, l'âgisme, le capacitisme ou la pauvreté seront apposées un peu partout dans la région. Sur l’une d’entre-elles, on peut y apercevoir une femme transgenre avec l’inscription T’es pas une vraie femme .

L'affiche de Zoé Gagnon pour la campagne de sensibilisation « Cessons la discrimination ». Photo : Gracieuseté / RÉPAT

Zoé Gagnon, une femme transgenre de Rouyn-Noranda, a participé à la série d’affiches. Elle trouvait important d’exposer à quel genre de commentaire elle a été confrontée depuis le début de sa transition. Elle assure toutefois que la plupart du temps, la population la respecte.

Au niveau de la diversité, c’est quand même très bien accueilli. Socialement, lorsque je vais en ville, je ne sens pas cette pression des regards déplacés , précise-t-elle.

La directrice générale de la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, Julie Fortier, admet que le ton des messages sur les affiches peut brusquer certains esprits, mais qu’il était nécessaire à l’aspect de sensibilisation.

Oui, je pense que c’est punché. C’est ce qu’on a voulu faire avec la campagne, que ça soit rentre dedans en bon québécois. Si on en parle, si on dit que c’est ça la réalité, c’est pour créer un inconfort et permettre des prises de conscience , explique-t-elle.

Des vidéos sous forme de courts témoignages sont aussi disponibles sur YouTube.

La campagne se déroule jusqu’au 1er mars.