Les cas de COVID-19 en hausse dans le Nord, selon l’analyse des eaux usées

Le groupe en arrive à cette conclusion grâce à l’analyse des eaux usées pour y détecter le virus.

Cette façon de procéder donne une meilleure indication de la situation depuis que l’accès aux tests PCR est limité.

Le Dr Peter Jüni, directeur du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, explique qu’à l’échelle de la province, le plus récent pic des infections a été atteint vers le 5 janvier.

Il précise que le Nord de l’Ontario a aussi connu une baisse après cette date, mais que la tendance s'est inversée récemment.

Le Dr Jüni précise que la baisse du nombre d’hospitalisations n’est pas aussi prononcée dans le Nord, comparativement à d’autres régions.

Selon les données les plus récentes compilées par la province, il y a 152 personnes hospitalisées dans le Nord de l’Ontario qui ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19, dont 23 qui sont traités aux soins intensifs.

Cela représente environ 11 % des hospitalisations de la province, alors que le Nord de l’Ontario ne compte qu’environ 5,5 % de la population de l’Ontario.

Le Nord de l'Ontario compte plus de cas de COVID-19 par 100 000 habitants que la moyenne provinciale, selon l'analyse des eaux usées.

Le directeur du groupe consultatif n’est pas certain de pouvoir expliquer pourquoi les taux d'infection restent pour l’instant plus élevés dans le Nord.

Ce qui est certain, c'est que vous êtes arrivés relativement tard dans la vague Omicron et qu'il ne se passait pas grand-chose au départ , a-t-il déclaré.

« Nous estimons actuellement que depuis le début de la vague Omicron, environ quatre millions de personnes ont été infectées en Ontario. Quand je regarde la courbe, on voit que la courbe [dans le Nord] commence à monter plus tard que dans les autres parties de la province. »

Il se peut simplement qu'il y ait moins de personnes qui contribuent au mur de l'immunité par l'infection , note le Dr Jüni.

Les sept bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario continuent d’encourager la population à se faire vacciner, que ce soit pour une première, deuxième ou troisième dose.

La Dre Kit Young Hoon, médecin hygiéniste du Bureau de santé du Nord-Ouest, affirme que le taux de vaccination dans sa région est assez élevé.

Près de 75 % des personnes de 50 ans et plus ont reçu leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 , affirme-t-elle.

« Notre taux de vaccination est parmi les plus élevés dans la province, ce qui a aidé à protéger les résidents les plus vulnérables et le système de santé. »