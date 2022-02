La levée graduelle des mesures sourit au complexe d’hébergement Entre Lemoine et l’arbre

Le gîte écotouristique propose trois chalets sur pilotis en pleine nature à ses visiteurs depuis mai dernier. Après avoir connu de belles saisons d’été et d’automne, le président et propriétaire Aksel Nielsen-Kolding s’est heurté aux mesures de confinement imposées par Québec en janvier.

C’est sûr que le mois de janvier a été plus compliqué comme pour beaucoup de commerçants à cause du confinement. Ç’a été beaucoup plus tranquille. Mais là, avec le beau temps qui revient et les levées des mesures, ça commence à se remplir. Les week-ends du mois de février, c’est quasiment complet. Le mois de mars aussi, avec la semaine de relâche. On commence à avoir du booking aussi pour l’été. Jusqu’à maintenant, on est quand même très satisfaits , souligne le promoteur.

Aksel Nielsen-Kolding Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ajouter une unité

Aksel Nielsen-Kolding envisage d’ailleurs ajouter une quatrième unité d’hébergement au cours des prochains mois.

Comme c’est là, on a trois chalets qui sont fonctionnels. Je suis en train de travailler pour qu’au courant de l’année, on puisse peut-être installer un dôme ou faire une petite cabane, pour avoir une unité supplémentaire. Je suis en réflexion si je fais un chalet ou si je regarde pour installer un dôme à la place, tout équipé pareil, en hauteur. Je suis en train de regarder tout ça , fait-il valoir.

Les cabanes Entre Lemoine et l'Arbre Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Une aide financière importante

Reportée à plus d’une reprise au cours de la dernière année en raison de la pandémie, l’annonce officielle d’une aide financière de 118 000 $ du ministère du Tourisme a été faite mardi par le ministre régional Pierre Dufour.