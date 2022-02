Québec veut attirer 1000 infirmières de l’étranger : l’Outaouais s’en réjouit

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est « très heureux de faire partie du programme » lancé par Québec pour attirer plus de 1000 infirmières de l’étranger.

Cette nouvelle démarche du gouvernement du Québec pour s’attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui ralentit les activités médicales un peu partout dans la province est accueillie à bras ouverts par les autorités de la santé en Outaouais.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé un nouveau programme pour recruter des infirmières à l'étranger. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le ministre du Travail et de l'Immigration, Jean Boulet, a annoncé mercredi un investissement de 65 millions de dollars sur deux ans afin de procéder au recrutement et à l'intégration de ces candidats internationaux.

Pour accélérer le processus, on va mettre l'accent sur les candidats et candidates francophones. On va s'assurer qu'il y a une compatibilité entre la formation acquise à l'étranger, l'expérience clinique aussi de l'étranger et ce que nous faisons au Québec. Et ces personnes-là vont pouvoir bénéficier dès leur arrivée d'une formation d'appoint , a précisé le ministre Boulet.

Ces effectifs seront destinés à l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la baie James et l'Outaouais.

Ces efforts portent fruit

Les efforts de recrutement dans un nouveau bassin plus vaste, qui inclut maintenant cinq pays francophones d’Afrique, portent déjà fruit selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais. Une mission l’automne dernier, lors de la première phase du programme, a permis de recruter 25 personnes qui seront dirigées vers l’Outaouais.

À leur arrivée, elles devront suivre une mise à niveau de neuf mois en soins infirmiers au Cégep de l’Outaouais, tout en travaillant, si elles le désirent, comme préposée aux bénéficiaires. Une fois cette formation terminée et les examens réussis, l’infirmière pourra alors exercer son métier dans la région.

Nadine Courchesne, agente de gestion du personnel au CISSS de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Cependant, rien ne l’obligera à demeurer en Outaouais. C’est pourquoi l’accueil de ces nouveaux arrivants doit être impeccable, dès le début, croit Nadine Courchesne, agente de gestion du personnel au CISSS de l'Outaouais.

« On va devoir être accueillants comme employeur, comme équipe de travail, pour favoriser la rétention, développer un sentiment d’appartenance. (...) Il y aura l’hiver, le choc culturel, l’alimentation, plein de changements… » — Une citation de Nadine Courchesne, agente de gestion du personnel au CISSS de l'Outaouais

Ces efforts seront importants, car les besoins en main-d'œuvre en Outaouais sont immenses. Plus de 500 postes en soins infirmiers demeurent vacants.

Nadine Courchesne est cependant convaincue qu’il est essentiel de miser sur les efforts de recrutement à l’étranger. Depuis les trois dernières années, une cinquantaine d'infirmières et d'infirmiers diplômés hors Canada ont été embauchés en Outaouais.

Le gouvernement manque le bateau

Cette annonce est plutôt mal reçue par le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais.

La présidente du syndicat, Karine D'Auteuil, s’indigne: Comment aller recruter à l’extérieur du Canada et ne pas avoir la même reconnaissance pour ceux qui sont déjà en place?

Elle trouve aberrant que le gouvernement promette aux recrues de l'aide entre autres pour le logement et la garderie, alors que, affirme-t-elle, des employés déjà établis en Outaouais éprouvent des difficultés dans ces domaines. C'est une mesure qui n'est pas du tout équitable selon elle.

« Encore une fois le gouvernement manque le bateau. Il se voile la face, il ne s'attaque pas au problème primaire qui est la rétention et l’attraction. » — Une citation de Karine D'Auteuil, Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais

La représentante syndicale est convaincue que tant que les problèmes primaires ne seront pas résolus, comme les conditions de travail, le salaire, la conciliation travail-famille , le recrutement est voué à l’échec.

[Les recrues] vont arriver ici, elles vont voir les conditions de travail et le salaire, elles vont regarder en Ontario, et vont traverser la frontière. C’est arrivé l’été dernier. Une infirmière arrivée de France pour travailler au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a traversé en Ontario , affirme-t-elle.

La syndicaliste demeure préoccupée: tant que le gouvernement fera la sourde oreille, ça va juste aggraver la pénurie, soutient-elle.

Elle explique que ça fait des années qu’on réclame des ratios sécuritaires, comme en Ontario. Mais le gouvernement continue à mettre un diachylon sur une hémorragie.

Avec les informations de Fiona Collienne