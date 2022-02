L’hôtel Balmoral, triste symbole du Downtown Eastside, sera démoli

Mardi, la Ville de Vancouver a ordonné la démolition de l’Hôtel Balmoral. Notoire pour son piteux état, le bâtiment est un symbole de la crise du logement dans le quartier Downtown Eastside et d’un traumatisme bien ancré dans la communauté.

Murs délabrés, poutres pourries, moisissure et protection médiocre contre les incendies : voilà ce qu’il reste de l’Hôtel Balmoral, d’après l’ordre de démolition de la Ville de Vancouver.

L'hôtel centenaire, qui appartenait à la famille Sahota, a été condamné puis exproprié par la Ville en 2019 à cause d’infractions aux règlements municipaux liés à la négligence et au défaut d’entretien. L’Hôtel Regent aussi dans le Downtown Eastside et qui appartenait à la même famille, a subi le même sort.

Le bâtiment pose un risque pour le public et les personnes qui vivent dans des zones adjacentes en cas d'incendie ou d'incident similaire, explique la Ville dans un communiqué de presse.

Malgré les efforts de la Ville pour maintenir la sécurité du bâtiment, les décennies de sous-financement et de mauvaise gestion [de l’établissement] par son précédent propriétaire étaient irréversibles , peut-on lire sur le communiqué.

Une chambre de l'hôtel Balmoral. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen/CBC

L’hôtel de chambres à occupation unique était tristement connu pour son état misérable, enduré par certains des plus vulnérables et des plus pauvres de la ville, déplore la conseillère municipale Jean Swanson.

« Les morts qu’il y a eu, les quantités de cafards, de punaises de lit, et de déchets… Ça rappelle tellement de mauvais souvenirs aux gens de la communauté. Je pense qu’ils seront heureux de le voir partir. » — Une citation de Jean Swanson, conseillère municipale, Vancouver

L’état de l’Hôtel Balmoral a incité la Ville à ordonner l’évacuation de plus de 150 locataires et à condamner l'édifice en juin 2017.

En 2019, les Sahota ont accepté de payer 150 000 $ d'amende à la municipalité, après avoir plaidé coupables à la majorité des chefs d’accusation.

Accompagner la communauté dans la destruction

La conseillère Jean Swanson aimerait que le bâtiment soit détruit dès que possible. Elle indique qu’une cérémonie devrait être organisée à l’occasion, face au traumatisme que cet hôtel a laissé dans la communauté.

Un processus de guérison doit accompagner la déconstruction, renchérit Wendy Pedersen, la coordinatrice du Downtown Eastside SRO.

De nombreux résidents du Downtown Eastside connaissent des gens qui ont vécu et sont morts dans ce bâtiment, dit-elle; certains croient que des restes humains sont toujours présents dans l’établissement.

La Ville affirme que les inspecteurs et les ingénieurs du bâtiment ont constaté des dommages causés par l'eau, de la moisissure, et qu’ils s'inquiétaient des risques d’incendie et des problèmes structurels du Balmoral, c'est pourquoi les résidents de l'établissement ont été déplacés. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Il faut donner de la place pour le traumatisme, parler de ces préoccupations. Donner de l’espace à ceux qui ont perdu des membres de leur famille , soutient-elle.

C’est un endroit pivot pour la communauté, je suis certaine que sauter cette étape pourra avoir un gros préjudice pour la ville , affirme-t-elle.

Le site servira à la construction de nouveaux logements sociaux, car le besoin de logement est crucial dans le secteur, explique Jean Swanson.

La Ville de Vancouver soutient que la démolition pourrait prendre des mois en raison de l'âge, de la complexité et de la condition de l'édifice.

Avec des informations d'Amélia MachHour et de Liam Britten