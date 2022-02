Manif d’art 10 : quand l’art sème le doute

Pour le 20e anniversaire de Manif d’art, la biennale de Québec s’anime autour du thème « Les illusions sont réelles ». Plus d’une trentaine de lieux accueillent œuvres et expositions pour deux mois de festivités d’art actuel, du 19 février au 24 avril.

Les expositions se déploient dans la ville pour atteindre toute la population. On a réussi à investir passablement la ville et ça permet au public de tomber sur œuvres, de se poser des questions. L’idée c’est aussi d'amener les gens à se poser des questions , se réjouit Claude Bélanger, directeur général et artistique de Manif d’art - La biennale de Québec.

Un bac à ordure est transformé en bain à remous. L'œuvre se trouve dans l'exposition centrale de Manif d'art 10 au MNBAQ. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

En plus des lieux d’expositions participants, des œuvres sont installées place d’Youville, sur la terrasse Dufferin, à Place Saint-Foy, au lieu historique Cartier-Brébeuf et à quelques autres endroits extérieurs.

Distinguer le vrai du faux et le faux du vrai

Le thème choisi par le commissaire invité Steven Matijcio invite à redéfinir les frontières entre la réalité et la fiction. Les œuvres de l’exposition centrale au Pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) émerveillent et effraient à la fois.

« Espace sans espèce III » est une des œuvres de Karine Payette dans l'exposition centrale de Manif d'art 10. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Le visiteur navigue entre des sculptures impressionnantes, des projections vidéo, des tableaux post-virtuels, des paysages qui n’ont jamais existé et des visages de personnages inventés. D’autres œuvres relèvent habilement de l'illusion d’optique.

« C’est une exposition qui est parfaitement de son temps. » — Une citation de Bernard Lamarche, conservateur de l’art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec

Avant même de pénétrer dans la salle d’exposition, entre les deux grandes portes vitrées, l’exposition commence avec Salon chinois, White Gold. L’installation a été créée spécifiquement pour Manif d’art 10 par la Montréalaise Karen Tam.

Un écran projette le montage NVIDIA One Hour of imaginary Celebrities. Trois chercheurs ont créé une intelligence artificielle qui génère des photos de synthèses d’individus inexistants.

Une pièce marquante de la visite reste sans doute Espace sans espèce III de Karine Payette. Un ours polaire dans un zoo respire lentement. L’artiste explore dans son travail la relation entre les vivants.

Complots à rayures

La Maison de la littérature a perdu un coin de son blanc immaculé pour laisser place à une oeuvre littéraire immersive de Marc-Antoine K. Phaneuf.

«Conspirations à gogo» est une installation immersive de Marc-Antoine K. Phaneuf, tapissée au rez-de-chaussée de la Maison de la littérature. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Pour Conspirations à gogo, l’écrivain a retravaillé un ancien manuscrit sur les théories du complot. Il a trouvé certaines similitudes entre son processus d’écriture et l’élaboration de théories complotistes. Ça fait penser à la façon dont on jongle parfois avec des idées qui sont trop belles pour être vraies.

Dans les deux cas, l’auteur et le complotiste peuvent creuser profondément dans une direction lorsqu’ils ont un bon filon.

Manif d’art - La biennale de Québec est la seule biennale hivernale en art actuel.