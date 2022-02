Déconfiner Toronto : « Ouvrir, fermer, on ne sait plus sur quel pied danser »

À peine l’Ontario a-t-il proclamé la fin des limites à la capacité d'accueil et du passeport vaccinal que la Ville de Toronto s’empresse d’annoncer le retour de ses employés au bureau, et ce, dès la semaine prochaine. La revitalisation du centre-ville devient une priorité politique et économique face aux pertes encourues à cause de la vague Omicron.

Les dernières données de la Chambre de commerce du Grand Toronto en illustrent l’ampleur. Le centre-ville a été le plus durement touché par les dernières restrictions sanitaires avec une baisse des dépenses personnelles de 44 % par rapport à 2019, détaille un rapport publié mercredi.

André Vassighi, propriétaire d'une boutique de vêtements pour hommes depuis 25 ans, peut en témoigner. Le commerçant fait face à des pertes colossales dues à la désertion des tours à bureaux du centre-ville.

À l'automne, les affaires ont commencé à reprendre, mais les ventes ont chuté à 80 % en janvier et de 95 % en février, précise-t-il. Un commerce sur trois a fermé définitivement. La situation est dévastatrice.

Les données de la Chambre de commerce du Grand Toronto confirment que les récentes mesures pour lutter contre la COVID-19 ont entraîné des baisses importantes de l'emploi.

Le taux de chômage de janvier s’élève à 7,2 %, soit 1,7 point de pourcentage de plus que le taux de février 2020. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'hébergement et des services alimentaires, mais aussi de l'information, de la culture et des loisirs.

En janvier seulement, notre région a perdu 11 000 emplois , complète Marcy Burchfield, vice-présidente de l'Economic Blueprint Institute.

Malgré la crise et les fluctuations des règles à suivre, le propriétaire du restaurant Batifole n’a jamais envisagé de fermer son établissement. Pascal Geffroy a aussi tenu à conserver tout son personnel après un difficile recrutement en juin dernier.

Mais l’équilibre financier reste précaire, reconnaît M. Geffroy. Le restaurateur évoque des pertes de quasiment 100 % du chiffre d’affaires avec des coûts qui restent identiques , et ce, malgré les aides provinciales pour payer les factures de gaz et d’électricité.

La fermeture imposée début janvier s’est avérée particulièrement éprouvante pour lui et ses confrères. Ça nous a affecté, car on était sur une bonne lancée, se souvient-il. Beaucoup de confrères sont démoralisés. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, on ne sait plus sur quel pied danser.

« Je pense que les gens veulent revenir au restaurant, mais à quel régime vont-ils revenir? Ça, je n’en suis pas certain. » — Une citation de Pascal Geffroy, restaurateur

La grande question concerne le retour des travailleurs et des visiteurs à Toronto, pense aussi Marcy Burchfield, ainsi que le rebond des dépenses de consommation .

Il est temps pour les travailleurs de revenir au bureau et au centre-ville, souligne-t-elle, parce que c'est sûr.

Le maire de Toronto John Tory Photo : (Evan Mitsui/CBC)

À Toronto, le maire John Tory veut donner l’exemple. Il a déclaré mercredi que les employés municipaux pourraient revenir au bureau à compter de la semaine prochaine. Les services en personne seront offerts à partir de mardi à l'hôtel de ville et dans les quatre centres municipaux de la métropole.

Le maire espère que cette décision encouragera les retours en présentiel et attirera plus de travailleurs au centre-ville resté très calme pendant la pandémie, puisque de nombreux Torontois ont poursuivi le télétravail lors de la vague Omicron.

Un souhait que fait également Mark Garner, le directeur général de l'association des commerçants du secteur Downtown Yonge. Les employés, les festivals et les événements doivent être de retour, dit-il à son tour. J'ai besoin que les étudiants de Ryerson soient de retour. Tous ces éléments sont importants pour la vitalité de notre quartier.

Avec les informations de Myriam Eddahia et d'Andréane Williams