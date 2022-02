L’affaire Peter Nygard ajournée jusqu’en mars à Toronto

Peter Nygard, 80 ans, fait face à six accusations d'agression sexuelle et à trois de séquestration au Canada. Les allégations concernent des agressions présumées qui seraient survenues il y a plus de 20 ans dans la métropole, selon la police de Toronto.

M. Nygard nie toutes les allégations.

Il a bâti un empire de la mode à Winnipeg à la fin des années 1960 et était auparavant emprisonné au Manitoba en lien avec des accusations semblables pesant sur lui aux États-Unis. M. Nygard avait été arrêté en vertu de la Loi sur l’extradition.

En octobre, Peter Nygard a accepté son extradition. Son avocat, Brian Greenspan, affirme qu’il attend une réponse du ministre de la Justice du Canada à ce sujet.

L’affaire à Toronto sera de nouveau devant un tribunal le 30 mars.