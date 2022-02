Les pompiers interviennent à l’usine de Laterrière de Rio Tinto pour une fuite de chlore

Il s'agirait d'un cylindre d'environ 150 livres qui laisse échapper du chlore sous forme de gaz, selon les informations recueillies.

La fuite semblait mineure, mais les pompiers ont dû intervenir avec du matériel de protection contre les gaz dangereux afin de colmater la fuite. Ils ont été appelés en soutien peu après 15 h.

La fuite de chlore est survenue lors de travaux d'entretien qui étaient planifiés à l'usine de Laterrière.

Personne n’a été blessé et quelques employés situés dans le périmètre ont été évacués par mesure préventive. La situation est sous contrôle et il n’y a pas de risque pour la population. Une enquête sera réalisée pour bien comprendre les causes de l’incident et éviter que cela ne se reproduise , a-t-on indiqué, du côté de Rio Tinto, dans une déclaration transmise par écrit.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été avisée, mais il semblerait qu'aucun travailleur n'ait été incommodé par la fuite.

Avec les informations de Michel Gaudreau