Routes glacées, stations de ski fermées : une météo difficile attendue en Estrie

Ce sera très venteux au cours de la soirée, de la nuit et de demain matin, prévient André Cantin, météorologue à Environnement Canada. Les rafales iront jusqu'à 90 km/h. Elles vont accompagner la pluie, qui va avoisiner une vingtaine de millimètres, ce qui est assez significatif.

Le vent combiné à la pluie devrait créer des conditions routières dangereuses, principalement vendredi matin. La pluie devrait alors se changer en neige et la chute du mercure pourrait glacer les routes.

Il va y avoir un refroidissement assez rapide dans la nuit de jeudi à vendredi, de sorte que les routes humides vont glacer rapidement. Ça risque d'être assez glissant, surtout vendredi matin , souligne M. Cantin.

« En Estrie, le risque est un peu plus important qu'ailleurs au Québec de pluie verglaçante. » — Une citation de André Cantin, météorologue à Environnement Canada

Des stations de ski ferment leurs portes jeudi

La pluie et les températures élevées prévues en Estrie jeudi forcent des stations de ski de la région à fermer pour la journée. Le Mont Gleason, à Tingwick, et le Mont-Orford ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas ouvrir leurs installations le 17 février.

Dans une publication Facebook, le Mont-Orford a annoncé avoir pris cette décision pour conserver l'état [des] pistes et la couverture de neige . La randonnée alpine sera aussi mise sur pause pendant toute la journée.

Il en est de même au Mont Gleason. Le service à la clientèle de la station demeurera toutefois ouvert jeudi.

La saison n’est pas terminée pour autant. André Cantin estime qu'il risque d'y avoir une fonte significative au sol, mais que cette dernière sera plus limitée en montagne. De plus, le refroidissement prévu dès jeudi soir devrait amener des chutes de neige, et peut-être même une tempête la semaine prochaine.

« Il y a du temps froid attendu en fin de semaine, et avec la neige qu'on devrait recevoir au cours de la fin de semaine, ce n’est définitivement pas la fin de la saison en Estrie! » — Une citation de André Cantin, météorologue à Environnement Canada

Au Mont-Orford, une réouverture partielle des versants Giroux Nord et Alfred est d'ailleurs prévue dès vendredi, et une réouverture complète devrait avoir lieu samedi.

Le Mont Gleason se veut aussi rassurant. Dans un communiqué, son équipe indique que les dameuses seront déployées dans la nuit de jeudi à vendredi afin de remettre les pistes en parfait état . La station prévoit aussi rouvrir ses pistes avec de belles conditions vendredi.

On demeure très optimistes. On a encore beaucoup de réserves de neige à la montagne, ça se compte en mètres, on n'est pas inquiets , souligne Julien Benoit-Simard, le responsable des communications du Mont Gleason.

En plus, de la neige fabriquée, ça ne fond pas comme de la neige naturelle, c'est plus résistant aux fortes températures , ajoute-t-il.

« Vendredi matin, ça ne paraîtra même pas qu'il y a eu de la pluie jeudi! » — Une citation de Julien Benoit-Simard, le responsable des communications du Mont Gleason

Les personnes ayant acheté des billets journaliers au Mont Gleason seront contactées pour transférer leur achat à une date ultérieure.