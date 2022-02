La Vallée-de-l’Or laisse tomber les incitatifs pour les étudiants en soins infirmiers

En septembre, la MRC avait annoncé qu’elle investirait 150 000 $ dans cette initiative proposée par le CISSS-AT et la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’objectif était de verser une bourse d’études pour les nouveaux étudiants de la région ou de l’extérieur, en plus de forfaits à l’installation de nouvelles infirmières déjà formées.

Selon le préfet Martin Ferron, les incitatifs financiers mis de l’avant par le gouvernement au cours des derniers mois ont changé la donne.

Le gouvernement injecte maintenant des sommes vraiment importantes pour pallier les manques du programme de prêts et bourses. Ils ont tout ce qu’il faut pour attirer des étudiants. Notre petit incitatif, qui représentait 2000 $ par année, n’était plus significatif pour faire pencher la balance , souligne-t-il

Martin Ferron, maire de Malartic et préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les élus de la MRCVO se pencheront plutôt sur la mise en place d’un programme d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants, en récupérant les sommes prévues pour le programme de bourses d’études.

Les critères et les coûts de ce programme demeurent à définir, mais il pourrait comprendre de l’aide temporaire au logement ou même de l’aide à l’achat de vêtements d’hiver, pour des immigrants venus d’Afrique, par exemple