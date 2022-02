Un collectionneur de blocs LEGO partage sa passion au Centre Alma

L’Almatois Louis-Philippe Tremblay possède plus d'un million de blocs LEGO et il cherchait une façon d’en faire profiter le plus de gens possible.

J'ai un immense et super beau garage, mais malheureusement il était rempli de boîtes de LEGO pratiquement à rebord. Je cherchais une manière de dire : "Bon, il faut que je sorte ça d'ici, mais prendre ça pour aller l'entreposer dans un entrepôt?" Je trouvais que ça ne remplissait pas sa fonction. C'est bien beau d'avoir plus de LEGO dans la vie, mais pourquoi tu as ça? Moi, c'est pour les montrer aux autres. Je veux que ces enfants-là puissent jouer avec. Ce n'est pas fait pour rester dans des boîtes , a indiqué le passionné.

Louis-Philippe Tremblay possède plus d'un million de blocs LEGO. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C’est à ce moment que lui est venue l’idée d’exposer une partie de sa collection.

Moi, j'ai toujours caressé l'idée un jour de me dire que j'aimerais ça avoir un genre de musée du LEGO. Donc, selon moi, c'est un peu le premier jet de tout ça , a-t-il poursuivi.

C'est donc au Centre Alma qu'il met en place une exposition avec l'aide de ses filles et de son neveu.

Ça va être un premier jet d'exposition de quelques thèmes. On a notre thème ici, dit-il en pointant des maisons en rangée et un train. On va avoir notre thème Star Wars. On va avoir un thème Harry Potter. Et on va avoir probablement peut-être un ou deux autres thèmes quelque part dans le centre d'achat.

Après cette première phase, d'autres projets d'exposition encore plus ambitieux sont prévus au printemps.

Une vitrine de l'exposition aura pour thématique le monde d'Harry Potter. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Des adultes qui s’assument

À travers les décennies, l'univers des LEGO a évolué vers des formes de plus en plus complexes.

Pour moi, c'est le plus gros des jouets qui existent , a d’abord lancé le collectionneur à propos de l'origine de sa passion.

Louis-Philippe Tremblay était un grand passionné de blocs LEGO dans sa jeunesse. Il y a 10 ans, il a renoué avec ce plaisir, en découvrant l'existence d'une association de passionnées, le QuéLUG. En termes de collectionneurs, LUG signifie LEGO User Groups, soit des groupes d’utilisateurs de blocs LEGO.

C'est une espèce de regroupement d'adultes qui font des blocs LEGO. Ça fait que je me suis dit : "OK, il y a des adultes qui font ça. On est rendu dans une société ouverte. Les adultes ont le droit de faire des blocs LEGO." Ça fait que je me suis assumé , a-t-il mentionné.

D'après un reportage de Romy Boutin St-Pierre

Louis-Philippe Tremblay met tout en place avec ses filles et son neveu. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre