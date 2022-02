COVID-19 : des décès dans toutes les provinces de l’Atlantique mercredi

Nouveau-Brunswick

La province annonce mercredi la mort de trois personnes atteintes de la COVID-19. Il s’agit d’une soixantenaire de la région de Fredericton, d’un octogénaire de la région de Saint-Jean et d’un septuagénaire de la région de Moncton.

Un total de 68 personnes atteintes du virus sont mortes dans les 19 derniers jours. Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick recense 296 décès.

Par ailleurs, la santé publique confirme que 89 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans la province. C’est douze de moins que la veille.

Sur ces patients, 44 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID-19, tandis que 45 sont atteints de la maladie, mais ont été hospitalisés pour une autre raison.

Il y a neuf personnes aux soins intensifs qui ont la COVID-19 — deux de moins que mardi — et cinq patients sont sous respirateur artificiel – deux de moins que la veille.

Au cours des 24 dernières heures, 305 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au Nouveau-Brunswick, en plus de 710 résultats positifs obtenus par test rapide, pour un total de 1015 nouveaux cas.

Terre-Neuve-et-Labrador

Il y a trois morts supplémentaires en raison de la COVID-19 dans la province, mercredi. Les trois hommes étaient âgés de plus de 80 ans. Deux étaient de la zone sanitaire du Centre et un dans celle de l’Est.

Il y a eu 60 décès à Terre-Neuve-et-Labrador depuis le début de la pandémie. Photo : Associated Press

Mercredi, 16 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador. C’est deux de plus que la veille. Tout comme mardi, six de ces patients sont aux soins intensifs.

Un total de 869 tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR analysés à Terre-Neuve-et-Labrador le 15 février 2022.

Mercredi, 176 rétablissements et 179 nouveaux cas de COVID ont été confirmés par la santé publique. Le nombre de cas actifs connus est estimé à 1696.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signale également trois décès liés à la COVID-19, mercredi. Toutefois, ils ont eu lieu entre le 6 et le 12 février 2022, précise la santé publique.

Depuis le début de la pandémie, 186 néo-écossais ont perdu la vie des suites de la COVID-19.

En date du 15 février 2022, 85,8 % des personnes admissibles sont doublement vaccinées, 60,3 % ont reçu leur dose de rappel, et 91,6 % ont au moins une première dose en Nouvelle-Écosse. Photo : Reuters / Clodagh Kilcoyne

Les autorités sanitaires ajoutent que 66 patients sont hospitalisés à cause de la COVID-19. De ce nombre, neuf sont aux soins intensifs.

Par ailleurs, 295 patients supplémentaires des hôpitaux sont atteints de la COVID-19 :

131 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison ou ont été admis à cause de la COVID-19, mais n’ont plus besoin de soins spécialisés;

164 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé.

Un total de 1734 tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR analysés en Nouvelle-Écosse mardi. 223 sont positifs.

La province estime qu’il y a 2572 cas actifs de COVID-19.

Île-du-Prince-Édouard

La province déplore le décès d’une personne liée à la COVID-19. L’individu était âgé entre 40 à 59 ans. C’est le 15e décès lié à la COVID-19.

Par ailleurs, il y a maintenant six personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 dans la province. La moitié d’entre eux ont été déclarés positifs au virus pendant leur hospitalisation pour un problème de santé différent. Aucun de ces patients n’est aux soins intensifs.

Il y a 289 nouvelles infections connues au virus, mercredi. La province estime qu’il y a 2025 cas actifs de COVID-19 sur l’île. La veille, il y en avait 1885.

Des éclosions sont toujours en cours, entre autres dans trois centres de soins de longue durée, un établissement de soins communautaires, un hôpital, un centre correctionnel et 48 garderies.

Jeudi, un allégement des mesures sanitaires aura lieu à Île-du-Prince-Édouard, alors que la province passe à l’étape 1 de son plan Aller de l’avant.