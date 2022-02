Twitter permet à plus d’internautes de bloquer automatiquement les messages nuisibles

Le réseau social Twitter met les bouchées doubles pour s’attaquer aux trolls. La version bêta d’une fonctionnalité qui bloque automatiquement les comptes envoyant des gazouillis abusifs sera étendue à un beaucoup plus large public.

Ce mode de sécurité sur Twitter permet plus précisément de bloquer à votre place et pour une durée de sept jours des internautes qui vous envoient des messages nuisibles, comme des insultes, par exemple.

Avant de prendre une décision, le système prend en considération le contenu du gazouillis ainsi que la relation entre les deux internautes, à savoir s’ils se suivent ou s’ils interagissent souvent. La manœuvre peut aussi être inversée manuellement par les propriétaires de compte.

Une fonction plus élaborée

Depuis son déploiement en septembre, la fonction a été testée auprès de 750 utilisateurs et utilisatrices. Mais Twitter prévoit l’étendre à environ 50 % des internautes dans de nombreux pays, dont le Canada.

Une nouveauté s’ajoute : les personnes qui vivent avec ces interactions importunes seront dorénavant repérées automatiquement par le système de Twitter. Une notification leur proposera d'activer le mode de sécurité pour en finir avec ces interactions non sollicitées.

Il s’agit d’une demande formulée par les utilisateurs et utilisatrices du premier essai de la version bêta, qui souhaitaient obtenir de l’aide pour identifier les interactions importunes.

On ne connaît pas encore le moment où cette fonctionnalité sera étendue à tous les utilisateurs et utilisatrices du réseau social, mais on peut croire qu’elle est particulièrement utile pour aider à freiner le harcèlement sur la plateforme.

La fonction pourra être activée dans les paramètres de compte.

Le réseau social est souvent critiqué par les organismes de régulation, notamment en Europe et en Amérique, pour sa gestion des problèmes d’abus et de harcèlement en ligne.