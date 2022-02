Recherches abandonnées pour retrouver 12 pêcheurs au large de Terre-Neuve

Selon Brian Owens, du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax, 12 membres de l'équipage de 24 personnes sont toujours portés disparus mercredi après-midi. Trois personnes ont survécu, tandis que les corps de neuf autres personnes ont été repêchés.

Brian Owens avait indiqué précédemment que 10 personnes avaient été déclarées mortes à la suite de cet accident maritime, mais il a corrigé le tir mercredi après-midi.

L’équipe de sauvetage est restée sur les lieux pendant la nuit, aidée d'autres bateaux de pêche. Les appareils Hercules et Cormorant sont revenus dans la région pour apporter leur aide mercredi, a-t-il déclaré.

Pendant la nuit, les conditions se sont détériorées. Nous faisons maintenant face à une mer de 10 mètres, avec des vents violents et une faible couverture nuageuse , a déclaré Owens mercredi matin.

Cela rend les conditions très difficiles et la recherche aérienne devient plus compliquée, c’est plus difficile de voir , dit-il.

Le Villa de Pitanxo a fait naufrage mardi vers 0 h 30, heure locale, à 460 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve. Des débris du chalutier de 50 mètres, ayant pour attache le petit port de Marín, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, ont été retrouvés.

Selon les secours espagnols, l'équipage était composé de 16 Espagnols, de 5 Péruviens et de 3 Ghanéens.