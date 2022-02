Pleins feux sur les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone en C.-B.

Les 28e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone (RVCQF) en Colombie-Britannique, qui s'amorcent vendredi, auront un rayonnement plus large cette année dans la province grâce à des collaborations avec des organismes dans quatre villes sur le territoire.

Tandis que l'événement se tenait uniquement virtuellement l'an dernier, le Festival organisé par Vision Ouest Productions offrira du 18 février au 31 mars une sélection des plus récents films de la francophonie canadienne et internationale dans des salles de cinéma de Vancouver, Powell River, Kelowna et Maillardville.

Des films seront également disponibles en ligne du 21 février au 31 mars, avec géolocalisation pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Yukon.

C'est un hommage au cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, décédé le 25 décembre 2021, qui lancera les activités le 18 février à 18 h 30 à la salle Goldcorp du pavillon SFU Woodwards de Vancouver, avec la présentation du court-métrage intitulé Jean-Marc Vallée réalisé en 2015 par Annie St-Pierre.

Ce film abordant avec humour le talent et la vision du cinéaste québécois sera présenté à plusieurs reprises durant le festival.

Le film Big Giant Wave (Comme une vague), un documentaire coproduit par Jean-Marc Vallée et réalisé par Marie-Julie Dallaire, sera par la suite présenté dans sa version originale en anglais, avec sous-titres en français. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice qui répondra aux questions des cinéphiles.

L'hommage au cinéaste Jean-Marc Vallée se poursuivra le lendemain dans la même salle avec la projection d’une version restaurée du film phare C.R.A.Z.Y..

Une scène du film C.R.A.Z.Y. avec le personnage de Zachary, joué par Marc-André Grondin. Photo : Cirrus Communications, CRAZY Films

Suivra en soirée le film Aline présenté en collaboration avec l'Alliance française de Vancouver à la salle Goldcorp. Le film inspiré de la vie de la chanteuse Céline Dion est en lice pour les César 2022 dans 10 catégories.

Valérie Lemercier incarne Céline Dion dans le film Aline qui s'inspire de la vie de la chanteuse québécoise. Photo : Caramel Films

Le 19 février, le Festival sera également à Powell River avec la présentation du film pour enfants Poly et du film Délicieux, une fresque historique sur la gastronomie. La projection se tiendra au théâtre Patricia.

Par ailleurs, les RVCQF s’associent pour une 12e année au Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser. Ce dernier présentera un volet cinéma lors de son événement des Printemps de la francophonie.

À souligner, Illusions perdues, un film de Xavier Giannoli, une adaptation du roman d'Honoré de Balzac et nommé dans 15 catégories aux César 2022, y sera projeté pour la première fois au Canada.

Par ailleurs, une collaboration entre les RVCQF et le Centre culturel francophone de l’Okanagan permet à ce dernier de tenir son Petit festival du film francophone (PFFF) à Kelowna. Trois films sont au programme : Une révision le 22 février, Maria Chapdelaine le 9 mars et Les oiseaux ivres le 23 mars.

Le Festival explore également de nouveaux lieux de diffusion à Vancouver en transformant le Studio 16 de la Maison de la francophonie et le Studio 17, un espace multifonctionnel de la rue Manitoba, en salles de cinéma.

Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone se termineront le 31 mars avec la grande fable L’arracheuse de temps du duo Francis Leclerc et Fred Pellerin.

Le film sera présenté au Cineplex Silvercity de Coquitlam en collaboration avec le Festival du bois.