Noir à Gatineau : « J’aimerais qu’avant qu’on voit ma couleur, on me voit, moi »

Ils sont originaires d’Afrique et d’Haïti, mais partagent les mêmes défis ici. Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, trois Gatinois sélectionnés par le Conseil de la communauté noire de Gatineau nous ont parlé d’identité, de discrimination et de leurs perspectives sur l’avenir. Regards croisés sur le fait d’être Noir au Canada en 2022.

Carmelle Amoussou

Originaire du Bénin, Carmelle Amoussou est agente de rayonnement de contenus pour le quotidien Le Droit.

La Gatinoise d'origine béninoise Carmelle Amoussou est agente de rayonnement de contenus pour le quotidien Le Droit. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Pour elle, l’expression de son identité est en constante mouvance. Je dirais que mon identité au Canada, c’est vraiment un mélange de ma culture d’origine et ce que j’ai appris ici , répond-elle.

Hélas, encore en 2022, être Noir au Canada est synonyme de profilage racial, se désole-t-elle. Par exemple, c’est de rester dans la crainte que ton frère, ton père ou ton oncle ne reviennent pas à la maison. C’est malheureusement encore devoir travailler plus qu’une personne qui n’est pas racisée.

« Je me mets en tête, malheureusement, que je suis une personne noire et que je ne vais pas avoir le même crédit que les autres personnes. Donc, je prouve mes capacités à 200 000 % pour que les personnes qui sont en face de moi voient la personne et non la femme noire. » — Une citation de Carmelle Amoussou

La solution? Que tous prennent à cœur la question du racisme, et non seulement les communautés racisées. Tout le monde devrait se sentir concerné.

Fritzlande Legrand

La fibre entrepreneuriale habite Fritzlande Legrand. Arrivée d’Haïti à l’âge de 10 ans, la Gatinoise anime des événements avec La pédale fruitée, un service ludique qui propose de faire des smoothies avec un vélo stationnaire, et vend des pâtés sous sa bannière Mademoiselle L.

Fritzlande Legrand est une entrepreneure gatinoise aux racines haïtiennes. Elle est notamment derrière Les Pédales fruitées. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Même si Fritzlande Legrand ne changerait rien à ses origines, être Noir au Canada peut se révéler être un combat, dit-elle. Ça peut être une lutte, parce que souvent, justement, on nous rappelle notre couleur, on fait cette distinction-là.

« Je pense que ce serait un rêve : j’aimerais ça qu’avant même qu’on voit ma couleur, on on me voit, moi. Quand je rentre dans une pièce, je rentre parmi les humains. » — Une citation de Fritzlande Legrand

Pour remédier au racisme systémique, il faudrait d’abord le nommer, croit-elle. Si on n’admet pas qu’on est malade, on ne peut pas se faire traiter , diagnostique-t-elle.

Elle croit aussi que chacun doit accepter d’en parler et de prendre sa part de responsabilité. Ça ne peut pas être tabou : il faut en parler , conclut-elle.

Ian Ouédraogo

Venu du Burkina Faso en 2015, Ian Ouédraogo est ingénieur chimique et chanteur gospel. Il exprime son identité à travers la musique, la nourriture qu’il préfère et d’autres petits détails – si on n’a pas déjà remarqué son accent, souligne-t-il.

Ian Ouédraogo est arrivé du Burkina Faso en 2015. Il est ingénieur chimique et chanteur gospel. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Lui n’a pas vécu de discrimination, mais il ne peut pas dire qu’elle n’existe pas pour autant. Dans la société actuelle, les gens sont sur la défensive, je dirais. Et je ne dis pas ça seulement pour les personnes qui sont noires ou qui ne sont pas noires. Des fois, c’est juste une question d’ignorance ou de sensibilité , commente-t-il.

« Cette peur-là, en fait, d’être maladroit, ça empêche le monde de poser des questions auxquelles on pense réellement, de connaître vraiment quelqu’un [...] dans toute sa différence. » — Une citation de Ian Ouédraogo