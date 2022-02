Augmentation du nombre d’ITSS dans la région de Sault-Sainte-Marie

Le Dr Imran Adrian Khan, résident en santé publique et en médecine préventive à l’École de médecine du Nord de l’Ontario, explique qu'il y aurait notamment eu 7 fois plus de cas de gonorrhée qu’en 2020 dans la région de Sault-Sainte-Marie.

Les taux d’infection à la chlamydia sont quant à eux 33 % plus élevés dans le Nord de l'Ontario comparativement à la moyenne provinciale.

La santé publique a aussi observé une hausse des cas de syphilis.

Santé publique Algoma profite de la Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive pour tirer la sonnette d’alarme.

Le Dr Khan explique que les groupes d'âge les plus touchés sont les personnes âgées de 15 à 34 ans.

Cela peut entre autres s’expliquer par une diminution de la sensibilisation dans les écoles.

Les bureaux de santé publique n’avaient pas suffisamment de ressources pour mener autant d’activités de sensibilisation que d’habitude, en raison de la pandémie, même si l’information est disponible sur le site de Santé publique Algoma.

« La clé de la prévention est double : l'éducation et la sensibilisation. Il faut savoir ce que sont les Infections transmissibles sexuellement ITS , comment elles se propagent, quels en sont les signes, les symptômes, quelles sont les ressources disponibles pour les tests, les diagnostics et les traitements. Les Infections transmissibles sexuellement ITS , on peut les prévenir et les traiter. »