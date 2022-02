Bloquer des coupes forestières : le défi de Trois-Rives… et peut-être le vôtre

Si des coupes forestières étaient prévues sur des terres publiques près de chez vous, le sauriez-vous à temps? Et si oui, pourriez-vous convaincre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de reculer? L’exemple qui se vit à Trois-Rives montre qu’il y a là des défis de taille.

Au lac du Missionnaire, des riverains déplorent la complexité des processus administratifs pour être tenus informés des coupes à venir et pour faire entendre leurs préoccupations. Ils se plaignent aussi d’un manque de volonté du ministère à préserver le paysage.

Le chantier Océanne du MFFP prévoit une coupe d’arbres au flanc de cette montagne qui borde le lac du Missionnaire. Photo : Radio-Canada / François Genest

On retrouve autour de ce lac quelque 120 chalets et un terrain de camping de 70 emplacements saisonniers. La villégiature, c’est le moteur économique de Trois-Rives. Le ministère y planifie une coupe partielle à flanc de montagne. Dans les cartons, le chantier porte le nom d’Océanne et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP prévoit le mettre en branle pour l’horizon 2025-2026. Le niveau de récolte annoncé pourrait aller jusqu’à 50 % du couvert, une coupe qui sera loin de passer inaperçue, selon le président de l’Association du lac du Missionnaire, Daniel Boisvert.

« On s'accommode dans une certaine mesure de certains chantiers parce qu'on estime que l'impact sur le paysage va être acceptable, mais dans le cas du chantier Océanne, on sent qu'on pousse le bouchon trop loin. » — Une citation de Daniel Boisvert président de l’Association du lac du Missionnaire

Daniel Boisvert est président de l’Association du lac du Missionnaire et ingénieur forestier à la retraite. Photo : Radio-Canada / François Genest

Pour sa part, l’adjointe parlementaire du ministre pour le volet forêt, également députée du comité et détentrice d’un baccalauréat en génie forestier, adopte un ton rassurant.

On est au début du processus de négociations avec le ministère, dit Marie-Louise Tardif, mais je peux vous donner mon assurance que ce sera ajusté . Elle ajoute : Mon expérience en foresterie montre que ça ne paraîtra pas, ça ne paraîtra presque pas .

Daniel Boisvert en doute, même si le ministère réduit le volume de la coupe. On sent très peu d'ouverture [du ministère] par rapport à une modification de leur planification, mais on va continuer à travailler pour gagner notre point.

La mairesse de Trois-Rives a aussi senti l’inflexibilité du ministère à envisager d’autres options.

« Ils ont beau dire que c’est de la coupe partielle ou du martelage, mais ça va avoir l’air d’un jeu de dominos quand ils vont avoir fini de jouer dans la montagne. » — Une citation de Lise Roy Guillemette mairesse de Trois-Rives

Vu que ce n’est pas prévu pour cette année, on a le temps de faire bouger les choses, dit-elle entre inquiétude et espoir. Ils ne me feront pas accroire que sur tout le territoire de la municipalité de Trois-Rives, il n’y a pas des places où ils peuvent prendre des aussi beaux arbres, mais pas à flanc de montagne .

À quelques dizaines de kilomètres au nord du lac du Missionnaire se trouve le chantier Gélinas, où des coupes dites partielles sont en cours. Les opérations ont lieu cet hiver, jour et nuit, afin de s’assurer de pouvoir transporter le bois à la scierie avant le dégel du printemps.

En termes de paysages résultants, on peut penser que ça se ressemblerait , dit Daniel Boisvert, perplexe.

Le chantier Gélinas se trouve près du lac Mékinac. Photo : Radio-Canada / François Genest

L’histoire se répète

En Mauricie, une mobilisation citoyenne récente à Saint-Mathieu-du-Parc a mis sur la sellette l’enjeu des coupes forestières massives à proximité des lieux de villégiature. À minuit moins une, des citoyens unis pour la cause ont fait du bruit et ont réussi à repousser ces coupes à 2025-2026.

Ces citoyens ont gagné du temps. Mais une question demeure : comment prévenir plutôt que guérir?

Voilà la question qui préoccupe les citoyens de Trois-Rives, mais qui pourrait aussi se poser partout ailleurs. L’enjeu est appelé à se répéter au Québec devant une forte demande pour le bois et des coupes qui, de plus en plus, ont cours près des lieux habités.

Un processus administratif complexe et un manque d’informations

Même comme ingénieur forestier à la retraite, Daniel Boisvert a du mal à y voir clair. Il a réussi à connaître les plans de coupes du ministère, après moult démarches, de peine et de misère.

C’est un processus avec avis dans les journaux, on ne sollicite pas directement les parties intéressées, dit-il. Si on manque ces annonces-là, on passe droit !

Les intervenants s’entendent pour dire qu’il est difficile de connaître les détails des opérations forestières en cours et à venir. Photo : Radio-Canada / François Genest

Cet avis est partagé par le professeur en écologie forestière Christian Messier, qui estime que le gouvernement opère en vase clos.

« Je pense que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts pour aller informer vraiment tous les gens qui pourraient être concernés. » — Une citation de Christian Messier, professeur en écologie forestière à l’UQÁM et l’UQO

La loi les oblige à consulter, mais souvent on va faire le minimum , observe-t-il.

Le professeur Christian Messier dans une cours à bois. Photo : Radio-Canada

Informer les citoyens et concilier les intérêts de toutes les parties intéressées, ce n’est pas simple concède Sylvy Lepage, coordonnatrice du Programme d’aménagement durable des forêts pour la Mauricie qui constate tous les jours les lacunes des mécanismes d’informations et de consultations. Elle aspire à réaliser des journées portes ouvertes, une première en Mauricie.

« On veut rendre ça vraiment plus concret, aller chercher les gens et avoir des rencontres d’informations et on se propose de le faire en 2022. » — Une citation de Sylvy Lepage, coordonnatrice du Programme d’aménagement durable des forêts à La Tuque

Le ministère étudie la façon d'avoir une meilleure consultation, explique Marie-Louise Tardif. Mais il faut aussi que les citoyens avisés se tiennent au courant . Alors, comment faire? C’est là-dessus qu’on travaille , répond-elle. C’est très compliqué, c’est un langage compliqué , reconnaît la députée.

Une piste de solution connue du ministère

Pour répondre aux besoins croissants de bois, des solutions existent selon Christian Messier, mais il note un manque de volonté politique, possiblement attribuable à un manque d’expérience pour innover.

Des coupes partielles sont en cours dans le secteur du lac Mékinac. Photo : Radio-Canada / François Genest

Christian Messier pense que le Québec serait très bien placé pour mettre en place l’approche dite triade de la gestion forestière, une forme de zonage fonctionnel. Cette solution consiste à séparer les différents usages des forêts, en prévoyant d’abord des zones de conservation intégrale, puis des zones où les coupes seraient fortement réduites. Enfin, la perte de bois dans ces deux premières catégories serait compensée en faisant un aménagement intensif sur une petite portion du territoire.

Le potentiel est très important, selon le chercheur. On pourrait, pour le même hectare de forêt, doubler ou même tripler le volume de bois qu’on peut produire par année , laissant place à une plus grande surface d’aires protégées.

Cette solution permettrait aussi d’harmoniser les demandes qui sont souvent opposées en termes d’utilisation des ressources forestières , ajoute l’expert.

« Le gouvernement est au courant que cette approche-là est possible, mais j’avoue que jusqu’à maintenant, il y a eu très peu d’essais ou de tentatives de mettre ça en place au Québec. » — Une citation de Christian Messier, professeur en écologie forestière à l’UQÁM et l’UQO

Le lac du Missionnaire à Trois-Rives Photo : Radio-Canada / François Genest

Dans l’exemple précis de Trois-Rives, Christian Messier estime que ce serait très possible de concilier des besoins autres que la coupe forestière en essayant de compenser avec un aménagement intensif dans d’autres territoires .

Je pense qu’on devrait essayer de trouver un compromis où il peut y avoir un certain niveau de récolte, surtout si l’objectif n’est pas seulement de récolter du bois, mais aussi d’augmenter la résilience, je pense qu’on pourrait avoir des situations qui sont gagnantes , suggère-t-il.

Une annonce à venir au printemps

Sans en dévoiler les détails, Marie-Louise Tardif indique qu’une annonce aura lieu d’ici quelques semaines concernant ce type d’aménagement et cette ouverture d’esprit que le ministre a présentement .

« Je pense que la volonté politique, elle est là et elle va être là de plus en plus. » — Une citation de Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

Elle indique que le ministère évalue les options pour favoriser une meilleure consultation de la population notamment.