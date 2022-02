Les deux éclosions les plus importantes dans la région toujours à Dolbeau-Mistassini

Sur les quatre Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD avec des cas actifs dans la région, c’est le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Oasis à Dolbeau-Mistassini qui en compte le plus, confirme le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Concernant le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Dolbeau-Mistassini, nous avons effectivement une éclosion en cours depuis le 6 février et nos données indiquent 37 cas actifs parmi les usagers et 13 au niveau des employés, pour un total de 50 , a indiqué par courriel mercredi matin Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre par intérim aux communications et relations médias au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Aucun nouveau cas ne s’est ajouté dans le bilan de mercredi. Un décès est survenu jusqu’à maintenant dans cette installation avec une capacité de 85 lits.

Toujours dans la même municipalité, le Manoir des Cinq saisons a 39 résidents qui ont contracté la COVID-19, en hausse de trois par rapport à la veille. Un premier décès s’est ajouté mercredi.

À la grandeur de la région, il y a dorénavant 103 cas actifs dans l’ensemble des résidence privée pour aînés RPA , ce qui est une baisse de plus de 60 cas comparativement à lundi.