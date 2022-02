Les boutiques de jeux virtuelles pour les Wii U et 3DS fermeront en 2023

Il ne sera d’ailleurs plus possible d’ajouter des fonds à vos comptes sur ces boutiques en ligne à compter de mai 2022.

Une bonne nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient télécharger à nouveau des jeux déjà achetés : dans un communiqué, Nintendo a assuré qu’elles pourront le faire au-delà de mars 2023. Les mises à jour continueront d’être offertes également.

Plusieurs jeux ou versions de jeux classiques qui étaient vendus uniquement sur ces boutiques en ligne cesseront donc de l’être, selon ce que rapporte le site web spécialisé en jeux vidéo IGN.

Les consoles 3DS et Wii U ont respectivement été lancées en 2011 et en 2012. La première a connu une immense popularité et des versions de celle-ci ont été produites jusqu’en 2020, alors que la seconde a été un échec commercial.