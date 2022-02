Dentistes recherchés sur la Côte-Nord

Chaque jour, la Dre Lynn Franco Puentes travaille d’arrache-pied pour s’assurer de voir le plus de patients possible à la clinique dentaire où elle travaille à Sept-Îles.

Moi, je travaille des heures supplémentaires pour pouvoir subvenir à tous ces types d’urgence et des cas dont personne ne veut accepter ici à Sept-Îles, parce que c’est la réalité : personne ne voulait les accepter , soutient la Dre Puentes.

À Sept-Îles, les cliniques dentaires ferment tôt en fin de journée et demeurent fermées la fin de semaine. Pour ceux qui sont aux prises avec une rage de dents, l’attente pour dénicher un rendez-vous peut être malheureusement longue.

« Il faut trouver une solution, parce qu’on ne peut pas continuer comme ça. » — Une citation de Dre Lynn Franco Puentes, dentiste

La Dre Puentes pratique à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Un collègue dentiste d’une autre clinique locale remarque lui aussi que l’accès aux soins dentaires est plus restreint que jamais depuis la retraite de quelques dentistes dans les dernières années.

Je ne sais pas c’est quoi la moyenne provinciale de patients par dentiste, mais je sais que je la dépasse largement , avoue Dominic Duret, dentiste associé à la clinique Ouellet Duret.

C’est aussi le cas de la clinique dentaire Flamand et St-Cyr qui peine à répondre aux urgences. Leur liste d’attente pour obtenir un rendez-vous frôle les quatre mois.

C’est une situation particulière et problématique , se désole la coordonnatrice de traitement de la clinique dentaire, Joanie Marcoux. Elle estime qu’il manque au moins quatre dentistes pour prendre en charge leurs patients réguliers.

On a eu des changements ces dernières années. Il y a plusieurs dentistes qui ont quitté pour l’extérieur ou pour la retraite , explique Mme Marcoux.

Recrutement local et international

La clinique dentaire Flamand et St-Cyr tente de recruter dans les universités, notamment à l’Université Laval, mais Joanie Marcoux remarque que les jeunes diplômés préfèrent souvent pratiquer dans les grands centres.

On a beaucoup de difficulté à recruter les dentistes pour venir en région éloignée , ajoute Mme Marcoux.

La difficulté, c’est de trouver la perle rare, quelqu’un qui va venir et faire carrière ici, qui va avoir le goût de s’investir , renchérit pour sa part Dominic Duret.

Le Dr Dominic Duret est dentiste associé à la clinique dentaire Ouellet et Duret. Photo : Radio-Canada

Selon le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), le Dr Carl Tremblay, le gouvernement devrait en faire plus pour faciliter le recrutement de jeunes dentistes en régions dites éloignées.

Par exemple, Québec pourrait élargir les mesures d’attraction et de rétention déjà offertes en médecine au domaine de la dentisterie.

Des crédits d’impôt, des primes d’installation, des primes de rétention, ce sont toutes des choses qui se font dans d’autres domaines, mais que, présentement, ça ne se fait pas pour les dentistes , soutient-il.

L'ACDQ milite pour un meilleur recrutement des jeunes dentistes en région éloignée. Photo : iStock

Parmi les autres solutions proposées par l’ACDQ, le Dr Carl Tremblay aimerait que la technique en hygiène dentaire soit aussi offerte au Cégep de Matane afin de desservir l’Est-du-Québec.

Pour pallier la rareté de main-d’œuvre, certaines cliniques dentaires doivent maintenant se tourner vers l’international afin de pourvoir les postes disponibles.

La Dre Puentes accumule les heures supplémentaires pour diminuer la liste d'attente à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, la Dre Lynn Franco Puentes est d’avis que le recrutement à l’international, dans le contexte actuel, devrait être facilité.

La dentiste, qui était orthodontiste au Venezuela, a dû étudier pendant quatre ans pour gagner une reconnaissance d’équivalence de diplôme et de formation après être arrivée au Canada.

Elle juge que ce processus est trop demandant, coûteux et que de nombreux professionnels de la santé étrangers décident de ne pas obtenir leur équivalence par manque de temps ou d’argent.

Oui, il faut vraiment savoir si les professionnels sont capables de travailler selon le système et les règles du pays. Et ça, il faut le respecter, parce que le Canada, c’est le Canada, et les autres pays, ce sont les autres pays. Mais pas aussi fort! Ce n’est pas tout le monde qui peut réussir des équivalences lorsqu’on est étranger , affirme-t-elle.

La Dre Puentes devra continuer à accumuler les heures supplémentaires en fin de soirée en attendant que des renforts arrivent dans la région. Elle espère que leur venue se fasse avant que les poules aient des dents.

D'après les informations de Lambert Gagné-Coulombe et de Laurence Vachon