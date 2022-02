Fin des mesures sanitaires le 14 mars à Terre-Neuve-et-Labrador

Les autorités sanitaires de Terre-Neuve-et-Labrador annoncent qu’à partir du 14 mars 2022, le port du masque, le passeport vaccinal et les limites de rassemblement ne seront plus obligatoires.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald, a indiqué en point de presse mercredi que plusieurs facteurs ont joué un rôle dans cette décision.

On peut noter le haut taux de vaccination de la province, le variant dominant du virus qui est maintenant moins grave, et la disponibilité de nouveaux médicaments.

La Dre Janice Fitzgerald a tenu à préciser que cette décision avait été prise en fonction des données scientifiques actuelles de la province et non en réponse aux manifestations signalées un peu partout au pays ces dernières semaines.

Elle a dit comprendre que ce changement pouvait créer de l’anxiété chez certaines personnes, notamment ceux qui sont immunodéprimés.

Ce n’est pas parce que la fin des restrictions est proche que vous aurez à mettre de côté vos mesures de protection personnelle , a-t-elle précisé.

La docteure Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Bien qu’il ne sera plus obligatoire, le port du masque demeurera fortement recommandé après le 14 mars, a indiqué la Dre Janice Fitzgerald.

La date de la levée des restrictions a un côté symbolique, puisque le premier cas de COVID-19 est apparu dans cette province le 14 mars 2020.

Des assouplissements aux mesures le 21 février

Entre-temps, d’autres assouplissements aux mesures sanitaires sont à prévoir dans les prochaines semaines.

En premier temps, le 21 février, puis ensuite le 28 février.

Dès le 21 février : les commerces n'auront aucune restriction ;

les équipes sportives pourront reprendre les compétitions entre les équipes d’une même ligue, à l’extérieur de leur région, à raison d’un match par jour (les tournois sportifs sont toutefois interdits) ;

les rassemblements formels sont toujours permis à 50 % de la capacité d'accueil du lieu ;

les restaurants, bars et théâtres pourront fonctionner à 75 % de leur capacité d’accueil ;

les centres de conditionnement physique et les arénas pourront aussi accueillir 75 % de leur clientèle habituelle, en respectant la distanciation physique ;

les rassemblements privés, par exemple à la maison, sont limités à une bulle stable de 25 personnes.

Le 28 février, les restrictions et contrôles aux frontières de la province seront levés. Les voyageurs peuvent cependant demander volontairement un kit de test rapide de la COVID-19 s’ils le désirent.

Il est temps de revenir à notre nouvelle normalité. Cette étape est un pas de plus dans cette direction , a indiqué le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, John Haggie.

Du changement pour les enfants

Les enfants de Terre-Neuve-et-Labrador âgées entre 5 à 17 ans sont maintenant éligibles à leur dose de rappel.

En ce moment, près de 80 % des enfants éligibles âgées de 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin dans la province, et 37,8 % d’entres eux ont reçu leur deuxième.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Andrew Furey indique que 280 000 citoyens de la province ont reçu leur dose de rappel. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

De plus, si un enfant est exposé à la COVID-19 dans une garderie ou à l’extérieur de la maison, il peut continuer de se présenter à la garderie.

Toutefois, il devra limiter ses contacts sociaux et ses sorties le plus possible, à l’extérieur de la garderie, pendant dix jours.

Si un enfant contracte la COVID-19, il ne peut pas se présenter à la garderie.

Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19 et qu’il n’a pas été en contact étroit avec un cas confirmé au virus, il doit passer un test de dépistage rapide.

Si le résultat est négatif, il peut retourner à la garderie si les symptômes s’estompent.