Manifestations à Québec : pas de BBQ et pleins pouvoirs au SPVQ sur la circulation

En préparation aux manifestations anti-mesures sanitaires prévues cette fin de semaine dans la capitale, la Ville de Québec interdit de nouveau la consommation d’alcool et la cuisine au barbecue dans les parcs publics. Un deuxième règlement a aussi été modifié pour donner plus de pouvoirs au chef de police sur la circulation, le stationnement et la fermeture de rue.

Malgré le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement Legault et l’abandon progressif du passeport vaccinal, les organisateurs ont toujours l’intention de convier les manifestants dans le secteur de l’édifice de l’Assemblée nationale. Des convois sont attendus samedi en provenance de la Beauce, de la périphérie de Montréal, de Drummondville, de Joliette et du Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment.

Devant l’occupation du centre-ville d’Ottawa qui dure depuis maintenant 20 jours, le maire de Québec souhaitait donner davantage d’outils au service de police pour éviter que certains camionneurs s’installent sur le long terme.

Le règlement qui autorisait l’alcool et les barbecues dans les parcs depuis le début de la pandémie est donc suspendu indéfiniment et sera réévalué au printemps.

Fermetures de rue

Le chef du Service de police de la ville de Québec (SPVQ) obtient aussi carte blanche pour prendre toutes les décisions par rapport aux règles de stationnement, de circulation et de fermeture de rue en préparation.

Avec ce changement de règlement, le Service de police de la Ville de Québec SPVQ pourrait par exemple boucler de manière préventive le secteur de la colline parlementaire pour y empêcher la circulation des poids lourds. Selon Bruno Marchand, les policiers pourront donc faire en sorte que les lieux de la manifestation soient clairement identifiés .

Les organisateurs planifient un événement festif et le maire prévient du même coup qu’il faut un permis pour ériger une scène ou présenter des spectacles. Non, on ne peut pas arriver avec sa propre scène et créer son propre festival d'été au moment où ça nous convient. C'est pas permis dans le règlement.

Bruno Marchand souligne qu’il reviendra aux policiers de décider comment et à quel moment appliquer la réglementation municipale. Les premières manifestations de camionneurs se sont déroulées sans incident dans la capitale au début février. À la demande des policiers, ils avaient tous quitté le boulevard René-Lévesque à 17 h le dimanche.

Le maire, en précisant qu’il ne voulait pas s’immiscer dans les décisions opérationnels du Service de police de la Ville de Québec SPVQ , n’était pas en mesure de dire si la même stratégie sera déployée cette fin de semaine.

Appui de l'opposition

L'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec estime que les changements de règlement sont justifiés à l'approche d'une fin de semaine de manifestation. Le chef Claude Villeneuve juge néanmoins qu'il faudra éventuellement débattre des nouveaux pouvoirs accordés au chef de police sur la circulation.

C'est quand même des pouvoirs importants que celui de fermer des voies de circulation, de faciliter ou de compliquer la tenue de certaines manifestations, on pense que ça mérite de prendre le temps d'y penser , fait-il remarquer.