Banff : accès exclusif, mais temporaire, aux cyclistes à la Vallée-de-la-bow cet été

Les amateurs de vélo auront l’accès exclusif au tronçon est de la promenade de la Vallée-de-la-Bow, qui relie Banff au lac Louise, du 1er mai au 25 juin, et du 1er septembre au 30 septembre.

Ce parcours de 17 kilomètres limite l’accès aux véhicules et s’inspire du succès des fermetures ponctuelles de cette route panoramique au cours des deux dernières années.

Nous avons reçu beaucoup de commentaires enthousiastes [pour ce projet] , assure la gestionnaire à l’expérience du visiteur pour le parc national de Banff, Daniella Rubeling.

Il s’agit également de la première année d’un programme pilote de trois ans afin de récolter le plus de données possible pour diriger nos décisions dans le futur et améliorer l'expérience des cyclistes , selon la gestionnaire.

Par exemple, la fermeture intermittente de cette promenade aux voitures pour faire plus de place aux cyclistes pourrait s’ancrer de façon permanente à l’horaire du parc.