Un incubateur pour propulser la relève du cinéma issu des communautés noires

Les réalisateurs et réalisatrices du programme Être noir.e au Canada ont dévoilé mercredi leurs courts métrages sur la plateforme du Festival du film Black de Toronto  (Nouvelle fenêtre) . Un mentor du programme et une jeune participante nous parlent de l’apport essentiel de cet incubateur de talents, soutenu par Netflix, pour la relève du cinéma issu des communautés noires.

En 2020, Jorge Camarotti a remporté le prix du réalisateur de l’année au Gala Dynastie, pour son film Kinship; une accolade de plus dans la carrière du cinéaste représenté depuis mars 2021 par la réputée boîte de production Roméo & Fils. Celui qui a quitté son Brésil natal pour s’installer au Québec en 2003 affirme toutefois que la route vers la reconnaissance a été longue.

Jorge Camarotti présente le court métrage «Ousmane» au TIFF. Photo : Avec l'autorisation de Jorge Camarotti

Depuis trois ans, il tente d’aider les jeunes cinéastes issus des communautés noires à partir avec une longueur d’avance en s’impliquant dans le programme Être noir.e au Canada, créé en 2012 par celle qu’on appelle la reine des festivals, Fabienne Colas. Le programme est chapeauté par la Fondation Fabienne Colas, avec la participation financière de Netflix.

Quand je suis arrivé au Canada, il n’y avait pas de programmes de ce genre. Donc, ça m’a pris environ 10 ans pour me rendre où j’en suis , explique-t-il au bout du fil. L’idée du programme, c’est de donner des opportunités aux gens pour qu’ils n’aient pas à faire comme moi et d’égaliser un peu plus la course, parce que les communautés noires, on part de plus loin. Et comme je dis toujours, il n’y a pas de talent sans opportunités.

Le manque de réseautage, principal frein à l’essor du cinéma noir

Pour une troisième année, Jorge Camarotti a joué le rôle titre de mentor et de professeur au sein du programme Être noir.e au Canada. Pour la saison 2021-2022, il avait sous son aile deux cohortes de cinéastes en herbe provenant de Montréal, l'une anglophone et l'autre francophone. Les autres villes participantes sont Ottawa, Calgary, Vancouver, Toronto et Halifax.

Il agit un peu comme le directeur artistique de l’ensemble des projets, en plus d’apprendre à ses élèves les aspects plus techniques de la réalisation. L’idée, c’est d’avoir un certain niveau malgré leur manque d’expérience, parce que ces films se retrouvent souvent sur Tou.tv et d’autres plateformes. Je suis là pour épauler les gens pour qu’ils puissent arriver au meilleur résultat possible , explique-t-il.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les réalisateurs et les réalisatrices provenant des communautés noires partent avec un désavantage par rapport à d’autres cinéastes, mais selon M. Camarotti, le problème principal est le manque de réseautage.

Pour moi, c’était ça le plus dur. Tu n’as pas besoin d’être ami avec quelqu’un pour avoir accès [aux budgets]. Par contre, rendu à l’étape de la production, on fait face à la réalité des choses , affirme-t-il, ajoutant que le plus gros défi est de trouver des pairs avec qui travailler.

Il y a déjà des équipes qui sont formées depuis plusieurs années, comme des gens qui ont tous étudié à l'UQAM ensemble. Il y en a un qui devient réalisateur, l’autre devient directeur photo et ils travaillent déjà ensemble depuis 10 ans. Ces gens-là ne vont pas se lâcher.

Le court métrage, un format idéal pour les cinéastes en herbe

Les personnes qui participent au programme Être noir.e au Canada peuvent provenir de tous les milieux. La plupart d’entre elles ont une certaine base en cinéma, mais ce n’est pas un prérequis. À la limite parfois, on donne une opportunité à des gens qui n’ont pas du tout d’expérience. Il y a eu des infirmières, des personnes ayant un doctorat en écriture. C’est très éclectique , explique Jorge Camarotti.

Le programme impose un format – le court métrage documentaire – et un thème aux participants et participantes, mais ce dernier est très malléable : les cinéastes doivent partager leur vision de ce que signifie le fait d’être une personne noire au Canada. Le court métrage permet de faire son entrée doucement dans le métier de réalisateur, qui peut s’avérer très complexe.

Ça peut rapidement devenir très intimidant pour quelqu’un qui n’a jamais fait ça. Ça demande beaucoup de confiance [de plusieurs personnes] envers le réalisateur. Même moi, ça fait 10 ans que je fais ça et je n’ai pas encore fait de long métrage , affirme M. Camarotti.

Plus fort, un film sur le producteur Hypnotic Beatz

La jeune réalisatrice Maëlle Bonnegrace, originaire de la Martinique, a fait partie de la cohorte montréalaise francophone 2021-2022, sous la supervision de Jorge Camarotti. Elle est arrivée à ses 17 ans à Montréal, où elle a étudié le cinéma au Cégep de Rosemont.

Son court métrage documentaire, intitulé Plus fort, se penche sur le parcours d’un jeune producteur de musique de la Guadeloupe qui conçoit des rythmes pour des artistes européens de renommée internationale, comme les rappeurs Damso et SCH. Il s’agit de Yannick Cabald, alias Hypnotic Beatz, qui est arrivé à Montréal environ en même temps que Maëlle Bonnegrace.

Le producteur guadoulpéen d'adoption montréalaise Hypnotic Beatz est au coeur du court métrage de Maëlle Bonnegrace. Photo : Toronto Black Film Festival

Comme son mentor Jorge Camarotti, Maëlle Bonnegrace souligne l’importance d’un programme comme celui de la Fondation Fabienne Colas pour pallier le manque de diversité devant et derrière la caméra. Quand on débute, on a toute la volonté du monde, on a hâte de se lancer, mais on manque de ressources. Pour pouvoir produire nos idées, il faut déjà se démarquer, mais souvent on n’est pas vus, on n’est pas entendus.

La cinéaste espère que son film pourra contribuer à montrer différents aspects des communautés noires, souvent présentées de façon linéaire ici et aux États-Unis. Elle cite comme inspiration le film Rue Cases-Nègres, de la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy. L'œuvre, qui est campée dans le milieu ouvrier des années 1930 en Martinique, a remporté le Lion d'Argent à Venise, en 1983, et le César de la meilleure première œuvre, en France, en 1984.