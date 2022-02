Québec assouplit les mesures d’isolement dans les milieux de vie

Les périodes de confinement obligatoire imposées aux résidents des milieux de vie, de réadaptation et d'hébergement du Québec sont abrégées, voire éliminées.

Une nouvelle directive  (Nouvelle fenêtre) – qui s'applique notamment à tous les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , résidence privée pour aînés RPA , ressources intermédiaires RI , ressources de type familial RTF et centres jeunesse de la province – a été transmise mercredi matin par le ministère de la Santé et des Services sociaux aux gestionnaires des établissements.

Désormais, un résident adéquatement vacciné qui a été en contact étroit avec une personne infectée doit rester en isolement cinq jours plutôt que dix. Dans le cas d'un contact moins étroit, l'isolement n'est plus nécessaire.

L'annonce officielle de ces nouvelles mesures doit être faite en conférence de presse cet après-midi par la ministre des Aînés, Marguerite Blais, dont le congé de maladie vient tout juste de prendre fin. Pour l'occasion, la députée de Prévost sera accompagnée du directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Cette sortie fera suite aux révélations de Radio-Canada selon lesquelles des aînés triplement vaccinés et asymptomatiques se sont retrouvés prisonniers de leurs chambres pendant 10 jours, privés de salle de bains pour se laver ou pour aller à la toilette.

Appelé à commenter cette situation, le premier ministre François Legault avait promis mardi de changer les règles d'isolement dans les milieux de vie.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a d'ailleurs parlé aux gestionnaires en leur demandant de mettre de l'humanité dans les décisions qu'ils prennent , a fait savoir la ministre Blais lors de la période des questions à l'Assemblée nationale, mercredi matin.

La première vague pandémique avait été assez dévastatrice pour les résidents des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Ainsi, il peut être difficile de trouver l'équilibre entre la gestion du risque et la santé globale de la personne , a-t-elle fait valoir.

Plus de détails suivront.