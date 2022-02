Un convoi se dirigeant vers le pont Ambassador a été intercepté, selon la police

Nous avons été informés que dans les 24 dernières heures, une tentative de reprendre le pont par un convoi a échoué alors que les manifestants se dirigeaient vers Windsor , a indiqué le maire Drew Dilkens au cours d'un point de presse mercredi.

« Les forces de l'ordre ont réussi à intercepter le convoi, avant qu'ils ne puissent s'installer dans notre ville. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

La chef de la police de Windsor, Pam Mizuno, précise que le convoi était composé de six ou sept camions de transport et a été repéré à 250 km à l'est de la ville.

On a appris que ce convoi avait voyagé d'Ottawa et on soupçonne qu'il se dirigeait vers Windsor , a-t-elle expliqué.

Interceptés par des policiers, les membres de ce convoi ont affirmé qu'ils se dirigeaient vers Ottawa bien qu'ils roulaient dans la direction opposée, a précisé le chef adjoint de la police Jason Bellaire. Ils ont donc fait demi-tour et sont allés dans l'autre direction.

Le convoi a été repéré seulement quelques jours après la réouverture du pont Ambassador, à la suite de l'occupation de la semaine dernière qui a empêché la circulation entre Windsor et le Michigan.

Au moins 46 personnes font face à un total de 90 accusations concernant le blocage du pont, qui a débuté le 7 février et s'est terminé dimanche.

Les fermetures continuent autour du pont Ambassador

Malgré la réouverture du pont Ambassador mardi suivant le départ des opposants aux mesures sanitaires, la circulation dans la ville demeure difficile.

Les résidents doivent conjuguer avec des blocs de béton et une forte présence policière qui ferment l’accès à certaines rues majeures traversant la route Huron Church, qui donne accès au pont transfrontalier.

Mais la police, qui se dit inquiète d’une nouvelle tentative de blocage, explique avoir l'obligation de protéger l'accès au pont.

La chef de la police de Windsor, Pam Mizuno. (Archives) Photo : CBC/Dale Molnar

Nous aimerions ouvrir l'accès à la circulation à tous les résidents qui ont besoin d'accéder à la route Huron Church, et nous le ferons dès que possible , a déclaré la chef de la police Pam Mizuno.

Plusieurs résidents et propriétaires de commerces adjacents ont exprimé leur frustration devant la situation.

Le maire Dilkens a dit comprendre les préoccupations des entreprises touchées par les fermetures.

Permettez-moi d'être clair : un enjeu de sécurité nationale empêche la police de simplement rouvrir la route Huron Church à la circulation régulière en ce moment , a-t-il déclaré.

Ce qui est ouvert et fermé

La police de Windsor a ouvert mercredi plus d'accès pour les déplacements en direction est et ouest sur la route Huron Church. Les forces de l'ordre procureront des mises à jour sur les réseaux sociaux pour informer la population des itinéraires qui sont utilisables ou non.

Les déplacements en direction est et ouest sont permis sur Industrial Road et Northwood Street, qui croisent la route Huron Church, mais les véhicules ne peuvent pas accéder au pont à partir de ces intersections, ce qui limite l'accès du trafic local au lien transfrontalier.