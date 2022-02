Mort suspecte d’une femme : le poste de commandement déployé à Chicoutimi

L'objectif des enquêteurs du Service de police de Saguenay (SPS) est de rencontrer un maximum de témoins relativement à la mort suspecte de Marie-Jeanne Bujold-Williamson, âgée de 34 ans.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay SPS , Hervé Berghella, indique que le poste de commandement permet de faciliter la rencontre de témoins.

Ça facilite beaucoup les choses de pouvoir avoir le poste de commandement à cet endroit-là pour pouvoir rencontrer plusieurs témoins et éviter d’avoir à se promener, pas faire ça dans une voiture, a-t-il expliqué. C’est vraiment installé comme des bureaux à l’intérieur, donc c’est plus confortable, plus convivial et plus facilitant.

Les enquêteurs espèrent rencontrer un maximum de témoins en lien avec la mort suspecte de Marie-Jeanne Bujold-Williamson, survenue le 6 février. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Peu après les événements, une personne avait été interrogée par le bureau des enquêtes criminelles, avant d’être relâchée.

Avec les informations de Michel Gaudreau