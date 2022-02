Ottawa : la Loi sur les mesures d’urgence sera appliquée avec « fermeté »

Les ministres fédéraux, de la Sécurité publique, Marco Mendicino, de la Protection civile, Bill Blair, et de la Justice, David Lametti, ont défendu en conférence de presse le recours à la Loi sur les mesures d’urgence prôné par Justin Trudeau pour mettre fin aux blocages qui persistent dans différentes villes du Canada.

C'est M. Lametti qui a annoncé le ton en affirmant que l’occupation et les barricades illégales sont sans précédent , avant de rappeler que le Canada est un pays attaché à la primauté du droit .

Son collègue de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a abondé dans le même sens en déclarant que ce qui se passe au centre-ville d'Ottawa est tout simplement inacceptable , puisque les occupations et les blocages de routes ont entravé la circulation des personnes et des biens.

Cela doit cesser, c'est une situation dangereuse , a-t-il martelé lors de son allocution conjointe avec ses deux collègues du gouvernement.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, n'a pas non plus mâché ses mots : le gouvernement du Canada agira avec détermination et fermeté pour libérer tous les endroits qui font l'objet de blocage de la part des manifestants contre les restrictions sanitaires, a-t-il fait savoir.

Toujours au dire du ministre Blair, le gouvernement fédéral a la responsabilité de protéger les Canadiens et l'économie nationale. Ce dernier a par ailleurs profité de l'occasion pour saluer le travail des forces de l'ordre, qui sont intervenues la fin de semaine dernière pour permettre la réouverture du pont transfrontalier Ambassador, par lequel transite environ le quart des échanges de biens entre le Canada et les États-Unis.

Les mesures fonctionnent, s'est réjoui M. Blair; à preuve, dit-il, elles ont permis le redémarrage de l'économie.

Le ministre Blair a néanmoins martelé que les dispositions contenues dans la Loi sur les mesures d'urgence sont ciblées, temporaires et proportionnelles à la menace qui existe .

« La loi exige que chaque geste soit en conformité avec la charte [canadienne des droits et libertés]. Cette loi est assujettie à la surveillance parlementaire. » — Une citation de Bill Blair, ministre de la Protection civile

Plus de détails suivront.