Le débat sur la Loi sur les mesures d’urgence débutera jeudi aux Communes

La Chambre des communes a été saisie de cette question par le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, vers 18 h 30 mercredi, au lendemain de la publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions de la législation.

Il s'agit de la première fois qu'un gouvernement a recours à la Loi sur les mesures d'urgence qui a remplacé, en 1988, la défunte Loi sur les mesures de guerre.

Invoquée par le premier ministre Trudeau lundi, la Loi sur les mesures d'urgence interdit notamment les rassemblements publics pouvant perturber la circulation des personnes ou des biens, interférer avec le commerce international, menacer les infrastructures essentielles du pays ou générer des actes de violence.

Les mesures qui en découlent sont déjà en vigueur et le resteront pendant 30 jours, à moins que le gouvernement ne les révoque plus tôt ou qu'une majorité de parlementaires ne s'y opposent.

Le compte rendu de Christian Noël

En vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement doit obligatoirement demander l'avis des Communes et du Sénat dans les sept jours de séance suivant sa promulgation.

Les parlementaires auront donc l'occasion dans les prochains jours de débattre de la nécessité d'accorder plus de pouvoirs aux forces de l'ordre dans le contexte actuel. Ils pourront aussi, s'ils le souhaitent, proposer des amendements.

Le débat, qui aura préséance sur toute autre affaire, débutera jeudi aux Communes. Mais le Sénat, qui a été rappelé d'urgence pour siéger vendredi, doit également se pencher sur la question.

Même si le débat s'annonce long et houleux, l'issue du vote ne fait aucun doute aux Communes. Contrairement au Parti conservateur et au Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique a déjà annoncé qu'il votera avec le gouvernement en faveur de la délégation de pouvoirs supplémentaires aux forces de l'ordre.

« On est réticent [...] d'appuyer les mesures d'urgence, mais on sait que c'est important. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Cependant, rien n'est joué à la Chambre haute, où les sénateurs disposent généralement d'une plus grande indépendance que leurs collègues députés.

D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, comme Julie Miville-Dechêne et Clément Gignac, ont partagé leurs réserves avec Radio-Canada, mercredi. C'est de voir si on ne va pas prendre un canon pour tuer une mouche , a résumé pour sa part le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu.

L'horaire des Communes complique le débat

Le texte de la Loi sur les mesures d'urgence stipule par ailleurs que le débat sur la loi doit avoir lieu sans interruption . Or, les Communes doivent théoriquement être en congé la semaine prochaine.

Il n'est pas encore clair si cette pause aura toujours lieu si la Chambre n'a pas encore tranché la question vendredi.

Interrogé sur le sujet mercredi à l'émission Power & Politics de CBC, le ministre de la Justice, David Lametti, a affirmé que toutes les options étaient sur la table et que des négociations impliquant les leaders parlementaires de toutes les formations politiques avaient été entreprises.

Il y a un certain nombre d'idées différentes qui sont lancées , a-t-il déclaré. Je vais laisser les leaders à la Chambre déterminer si nous devons débattre tard en soirée et tout au long du week-end, si nous devrions revenir la semaine prochaine, ou si nous devrions commencer maintenant et reprendre [dans la semaine du 28 février].

Les camionneurs d'Ottawa isolés

Les députés fédéraux sont invités à se pencher sur la Loi sur les mesures d'urgence alors que tous les blocages à la frontière canado-américaine sont maintenant levés. Le dernier qui tenait toujours, à Emerson, au Manitoba, a été démantelé mercredi.

À Ottawa, toutefois, le rassemblement principal des militants anti-mesures sanitaires, sur la colline du Parlement, s'est poursuivi mercredi pour une 19e journée consécutive.

En matinée, les protestataires ont reçu un ultimatum auquel ils ont refusé de se plier. Selon l'ancien chef du Service de police d’Ottawa (SPO) Charles Bordeleau, l’utilisation de la force est devenue presque inévitable.

Le convoi des camionneurs est présent depuis 19 jours sur la colline du Parlement. Photo : Associated Press / Robert Bumsted

Un centre de commandement intégré du Service de police d’Ottawa SPO , de la Gendarmerie royale du Canada GRC et de la Police provinciale de l'Ontario a été mis sur pied le week-end dernier pour encadrer la manifestation.

Depuis, le chef de police d'Ottawa, Peter Sloly, a quitté ses fonctions, et la présidente de la Commission des services policiers d'Ottawa, Diane Deans, a été destituée par le conseil municipal, mercredi soir.

En attendant un dénouement, un juge a prolongé de 60 jours l'injonction contre l'utilisation de klaxons par les camionneurs. Nos équipes sur le terrain ont toutefois constaté de manière évidente que ladite injonction n'était pas respectée.

Justin Trudeau a aussi fait savoir mercredi soir qu'il avait réuni pour la quatrième fois les membres du Groupe d’intervention en cas d’incident pour discuter, entre autres, de la situation actuelle à Ottawa et des efforts déployés par les autorités locales pour mettre fin à l’occupation illégale du centre-ville .

La loi sera appliquée avec fermeté , promettent les libéraux

Trois ministres avaient été délégués en conférence de presse mercredi pour défendre le recours à la Loi sur les mesures d'urgence, soit Marco Mendicino (Sécurité publique), Bill Blair (Protection civile) et David Lametti (Justice).

C'est ce dernier qui a donné le ton en affirmant que l’occupation et les barricades illégales sont sans précédent , avant de rappeler que le Canada est un pays attaché à la primauté du droit .

Marco Mendicino a abondé dans le même sens en déclarant que ce qui se passe au centre-ville d'Ottawa est tout simplement inacceptable . Cela doit cesser, c'est une situation dangereuse , a-t-il martelé.

Bill Blair n'a pas non plus mâché ses mots : le gouvernement du Canada agira avec détermination et fermeté pour libérer tous les endroits qui font l'objet de blocages de la part des manifestants contre les restrictions sanitaires, a fait savoir le ministre.

Ce dernier a par ailleurs profité de l'occasion pour saluer le travail des forces de l'ordre, qui sont intervenues la fin de semaine dernière pour permettre la réouverture du pont transfrontalier Ambassador, par lequel transite environ le quart des échanges de biens entre le Canada et les États-Unis.

« Le bœuf albertain, le saumon de la Colombie-Britannique et le porc du Manitoba peuvent de nouveau être exportés vers des marchés américains », a illustré le ministre Mendicino, mercredi, en se félicitant du succès des mesures prises par les autorités pour mettre fin aux blocages des frontières. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En faisant le point sur les divers fronts, le ministre Mendicino a rappelé que 13 personnes avaient été arrêtées en début de semaine à Coutts, en Alberta, dont 4 sont maintenant accusées de complot pour assassinat de policier.

Il a aussi rappelé la saisie d’armes à feu, de munitions, de gilets pare-balles, de chargeurs à haute capacité et d'une machette appartenant aux manifestants albertains.

La saisie des munitions et les arrestations évoquent le caractère criminel sous-jacent des occupations , a-t-il estimé. Loin des médias sociaux et des caméras de télévision, il y avait une réelle criminalité sous-jacente. Le danger était concret.

Le ministre a ajouté que les manifestations avaient des liens avec une organisation d’extrême droite dont les leaders, basés à Ottawa, souhaitent imposer leurs propres valeurs au détriment de la démocratie. C’est un groupe organisé, agile, expérimenté, qui est animé par une idéologie extrémiste , a-t-il alerté.