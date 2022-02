La STQ modifie l’horaire du F.A.-Gauthier en raison du couvert de glace

Ainsi, les lundis, mardis, vendredis et samedis, les traversées se feront à 8 h et 14 h entre Matane et Godbout.

Les mercredis, jeudis et dimanches, les traversées se feront aux mêmes heures mais entre Matane et Baie-Comeau.

La Société des traversiers du Québec STQ précise que les réservations qui avaient déjà été prises seront honorées et explique avoir pris cette décision en raison de l'important couvert de glace sur le fleuve, qui complique la navigation.

Mardi soir, le F.A.-Gauthier a mis plusieurs heures avant de réussir à atteindre le port de Matane. Le traversier a éprouvé des difficultés à naviguer à travers l'épais couvert de glace et n'a réussi à accoster qu'à 1 heure du matin mercredi.

La traverse prévue à 8 h mercredi matin a donc dû être annulée, puisque l'équipage n'avait pas été en mesures d'obtenir ses heures de repos prévues selon la Loi sur la marine marchande.