La première cassette de Godspeed You! Black Emperor finalement lancée en ligne

Efrim Menuck, de Godspeed You! Black Emperor, a finalement décidé de mettre en ligne son premier enregistrement sous le nom de ce groupe culte de post-rock montréalais, All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling, distribué sur 33 cassettes seulement en 1993.

Sur la plateforme Bandcamp, où le musicien a décidé de publier les quatre pistes de l’œuvre, Menuck affirme que presque tout a été enregistré par lui-même, en 1993, et que ça n’a rien à voir avec le groupe qui a suivi .

L’enregistrement avait fait l’objet d’une fuite en ligne il y a quelques semaines, ce qui semble avoir poussé Efrim Menuck à finalement le publier. Il faisait l’objet d’une grande curiosité auprès des fans indéfectibles du groupe.

Plusieurs adeptes ont d’ailleurs exprimé leur ravissement dans des commentaires laissés sur Bandcamp. C’est un morceau important de l’histoire musicale , a écrit un internaute.

L’album numérique est vendu 6 $, et les recettes serviront à financer la fourniture d’oxygène médical dans la bande de Gaza par le biais de l’organisme Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, selon ce qu’on peut lire sur Bandcamp.

Godspeed You! Black Emperor a lancé son dernier album, G_d’s Pee at State’s End! en 2021. Son opus sorti en 2000, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, a connu un important succès critique. Le groupe a remporté le prix Polaris en 2013 pour Allejujah! Don’t Bend! Ascend!, premier album après une pause de plusieurs années.