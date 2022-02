Délestage : les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent passent du niveau 3 au niveau 2

Les établissements de santé du Bas-Saint-Laurent ont maintenant quitté le niveau 3 de délestage des activités pour remonter au niveau 2.

Les plans de délestage avaient été mis en place dans le réseau de la santé pour libérer des ressources pour faire face à la propagation du variant Omicron.

Ainsi, dès cette semaine, le personnel soignant reprendra les chirurgies non urgentes qui nécessitent une hospitalisation comme par exemple des chirurgies de la hanche, du genou ou des chirurgies bariatriques.

On veut se donner une capacité de plus au niveau hospitalier entre autres pour cette clientèle-là qui a eu à attendre davantage au courant des derniers mois et chez qui on veut améliorer le délai d’accès. […] Ça va améliorer les listes d’attente pour l’ensemble des chirurgies au Bas-Saint-Laurent , affirme le président-directeur général pdg adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région, Dr Jean-Christophe Carvalho.

Au niveau 3, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS réalisait environ 50 % des activités du bloc opératoire. Cette semaine, les établissements de santé de Rimouski et de Rivière-du-Loup pourront augmenter le volume opératoire à environ 75 % de la normale.

L’accélération des activités au bloc opératoire est possible grâce à la diminution du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19, dont le nombre dans la région se stabilise autour d’une vingtaine, et du retour au travail d’une centaine d’employés.

Le président-directeur général pdg adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS précise qu’environ 200 employés s’absentent toujours comparativement à 350 dans les dernières semaines.

Le bloc opératoire de l’hôpital de Rimouski fonctionne avec quatre salles ouvertes. À Rivière-du-Loup, on en compte deux.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS espère retrouver sa pleine capacité d’ici les prochaines semaines.

Avec les informations de Denis Leduc