Moe et Kenney demandent l’abandon de l’obligation vaccinale des camionneurs

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l'Alberta se joignent à 16 gouverneurs d'États américains pour demander aux gouvernements canadien et américain d'abandonner « immédiatement » l'obligation vaccinale pour les camionneurs à la frontière.

Dans une lettre conjointe signée par 15 gouverneurs américains, Jason Kenney, Scott Moe et le gouverneur du Montana demandent au président des États-Unis et au premier ministre du Canada de rétablir immédiatement les exemptions de vaccination et de quarantaine pour les camionneurs transfrontaliers .

Dans la lettre, les trois dirigeants expliquent comprendre l’importance de lutter contre la COVID-19, mais se disent préoccupés par les conséquences de l’obligation vaccinale et de la quarantaine aux frontières.

Nous nous inquiétons profondément du fait que la fin de ces exemptions a eu des impacts négatifs évidents sur la chaîne d’approvisionnement nord-américaine, sur le coût de la vie et sur l’accès aux produits essentiels pour les citoyens de nos deux pays , est-il écrit dans la lettre.

Selon eux, le Canada et les États-Unis ne peuvent se permettre de perdre d’autres camionneurs qui transportent de la nourriture et d’autres produits essentiels à travers la frontière.

Détails à venir...