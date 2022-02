La Coupe Memorial à Saint-Jean au N.-B. repoussée de deux semaines

La Ligue canadienne de hockey (LCH) repousse le début du tournoi de la Coupe Memorial à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le championnat junior majeur canadien sera désormais disputé du 20 au 29 juin, soit une quinzaine de jours plus tard que prévu.

C'est, entre autres, l'arrêt des activités pendant près de six semaines dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ ) qui a forcé ce report.

Dans un communiqué, le président de la Ligue canadienne de hockey LCH , Dan MacKenzie, dit que cette décision permettra à toutes les ligues de se donner une marge de manoeuvre en raison des défis de la pandémie.

Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey, lors de son passage à Saint-Jean, en septembre 2021. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

« Nous sommes ravis de présenter ce que la Ligue canadienne de hockey LCH fait de mieux à Saint-Jean et de couronner un champion national pour la première fois en trois ans. » — Une citation de Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne

La finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ devrait se conclure, au plus tard, le 15 juin. Le format des séries de la ligue n'est pas encore finalisé. Mais, tout doit être mis en place pour s'assurer de donner du temps à l'équipe championne et aux Sea Dogs, les hôtes du tournoi, de bien se préparer pour le championnat national.

Le tournoi prendra son envol le lundi 20 juin, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean affronteront les champions de la Ligue de l'Ontario.

La demi-finale aura lieu le lundi suivant et la finale, le mercredi 29 juin.

La ville de Saint-Jean verra beaucoup d'action en juin. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Peu d'impact sur les Jeux de l'Acadie

Ce sera donc une période très occupée pour la région de Saint-Jean: la coupe Memorial, du 20 au 29 juin, et la 41e finale des Jeux de l'Acadie, du 29 juin au 3 juillet.

La Société des Jeux de l'Acadie (Société des Jeux de l'Acadie SJA ) avait eu vent de la possibilité du changement de dates du tournoi de la coupe Memorial.

Pour l'instant, l'impact sera minime, selon Luc Arseneau, directeur général de la Société des Jeux de l'Acadie SJA , même si les deux événements se chevauchent.

La mascotte, Acajoux, a bien hâte de revoir les délégations des Jeux. L'événement n'a pas eu lieu depuis 2019. Photo : RADIO-CANADA/Philippe Duclos

Les athlètes arrivent le 29 et on a des compétitions cette journée-là , explique-t-il. Il se peut que des parents puissent avoir des problèmes à se loger. Mais nous avons déjà tous nos plateaux de compétitions, les cérémonies étaient déjà prévues pour avoir lieu au Q-plex à Quispamsis et les jeunes couchent dans les écoles.

Luc Arseneau ajoute que, pour le moment, le plus grand défi sera d'appliquer les règles sanitaires en vigueur au moment des Jeux.

Il souhaite une rencontre avec la Santé publique sous peu, afin de coordonner le tout et finaliser les détails pour y voir plus clair.

Comme Luc Arseneau le soulignait plus tôt à la mi-janvier, les organismes sportifs sont inquiets, car les bénévoles décrochent et il est difficile de faire du recrutement.