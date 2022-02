Décès à l’urgence : élargir le rôle des ambulanciers pour éviter un autre drame

Le syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie réfute les allégations du CIUSSS qui laisse entendre qu’une mauvaise communication pourrait être à l’origine du décès d’un patient en attente de soins dans une ambulance devant l’hôpital de Trois-Rivières. Selon l’organisation, il est plus que temps que le milieu de la santé applique le guide de gestion des urgences en vigueur depuis 2006.

Mardi, le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) Carol Fillion indiquait que la communication n’a pas été aussi efficace qu’en temps normal entre les ambulanciers et le personnel hospitalier à l’urgence du CHAUR.

Le point où on est d’accord avec Monsieur Fillion, c’est qu’il y a une belle collaboration entre infirmières et paramédics. Ça a toujours été. Depuis le début de cette situation, nous, ce qu’on pointe du doigt, c’est vraiment le CIUSSS et le gouvernement , explique le vice-président du syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie Richard Fournier.

Il croit que les employés à l’hôpital, notamment les infirmières, sont mis en situation d’échec lorsqu’il y a un manque d’effectifs sur plusieurs quarts de travail. On leur demande de surveiller plus de patients qu’on ne devrait le faire. Ça les met dans des situations où il est difficile d’atteindre leur objectif , poursuit-il.

Le porte-parole syndical estime que le CIUSSS de la région ne fait rien pour aider ses infirmières et que le réel problème vient d’une gestion défaillante de tout le réseau de la santé.

Richard Fournier cite le guide de gestion des urgences en vigueur depuis 2006. Il stipule que le triage des ambulances doit se faire à l’intérieur de 10 minutes et que tout doit être fait pour qu’il y ait moins de deux civières d’ambulances en attente notamment. Je ne peux pas croire qu’en 16 ans, le CIUSSS n’a pas réussi à trouver des solutions pour se rapprocher de ces standards-là , martèle-t-il.

Quoi qu’il en soit, le syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie tient à le rappeler : il ne jette pas le blâme sur les infirmières qui étaient en poste à l’urgence le soir des événements. La surcharge de travail pour elles, les conditions dans lesquelles elles sont mises, c’est ça la problématique. Elles, elles essaient de gérer ça, mais ça se passe en haut d’eux. Le blâme ne leur revient vraiment pas , ajoute Richard Fournier.

Élargir le rôle des ambulanciers paramédicaux?

En réponse à la problématique mise en lumière avec ce décès à l’urgence du CHAUR, la Fédération de la santé et des services sociaux veut faire entendre sa voix. Selon sa vice-présidente Lucie Longchamps, l’élargissement du rôle des ambulanciers paramédicaux dans le réseau de la santé constitue une voie d’avenir. Ils pourraient être appelés à jouer un rôle accru au sein de la chaîne de soins.

Leur expertise et leurs compétences demeurent sous-utilisées par un réseau qui semble avoir de la difficulté à intégrer la notion que les paramédics ne sont plus les chauffeurs d’ambulance d’antan , écrit-elle par voie de communiqué.

Elle invite le gouvernement à passer à l’action, sans attendre qu’un autre drame se produise .

Lucie Longchamps estime que les techniciens ambulanciers devraient pouvoir exercer leur rôle, notamment en ce qui a trait à l’évaluation médicale de leur patient, dans le but de garantir de meilleurs services à la population et un meilleur soutien au réseau surchargé.