COVID-19 : baisse des hospitalisations et éclosion à la prison de Rimouski

Depuis le début de la semaine, 13 détenus et 6 employés ont reçu un résultat positif à un test de COVID-19, selon les données rendues publiques par le gouvernement du Québec.

Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec demande la mise en place de mesures sanitaires supplémentaires pour protéger les employés et les détenus.

Le président du syndicat, Mathieu Lavoie, souligne que les mesures avaient été assouplies depuis la fin de la quatrième vague de COVID-19 dans les centres de détention de la province, mais qu'elles n'ont pas été renforcées depuis le début de la cinquième vague.

Le président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie, exige un renforcement des mesures sanitaires (archives). Photo : Radio-Canada

Diminution des hospitalisations

Par ailleurs, le nombre de patients atteints du virus et alités dans un hôpital de la région continue de décroître. Le plus récent bilan émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent fait état mercredi de 18 patients hospitalisés. Pour la première fois depuis la mi-janvier, les deux unités de soins intensifs dédiées aux patients atteints de la COVID-19 ne comptent aucun patient.

Au Québec, la santé publique recense 24 décès supplémentaires et 57 hospitalisations en moins. Actuellement, 1995 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19, dont 129 aux soins intensifs.

Omicron encore bien présent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS signale également 91 nouveaux cas déclarés par tests PCR. Toutes les Municipalité régionale de comté MRC du Bas-Saint-Laurent sont touchées, mais à elle seule, celle de Rimouski-Neigette compte 37 nouvelles infections.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1559 (+7) Rivière-du-Loup 3242 (+12) Témiscouata 1366 (+6) Les Basques 549 (+3) Rimouski-Neigette 3612 (+37) La Mitis 1150 (+8) La Matanie 1109 (+4) La Matapédia 1246 (+14) Indéterminés. 4

Au cours de la journée de mardi, les employés des différents centres de dépistage du territoire ont effectué 597 tests.