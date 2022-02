L’occupation d’Ottawa pèse de plus en plus lourd sur les travailleurs de la santé

Depuis trois semaines, des résidents gatinois employés du milieu de la santé à Ottawa, ainsi que leurs collègues qui habitent au centre-ville de la capitale fédérale, subissent les contrecoups de la manifestation.

C'est notamment le cas à l’Hôpital Montfort, selon une porte-parole du Conseil des syndicats des hôpitaux de l’Ontario, Mélanie Viau, qui estime que près de 40 % du personnel de Montfort vit au Québec. Depuis le 28 janvier, soit depuis l'arrivée des convois de camionneurs, la situation est particulièrement pénible pour eux.

Mélanie Viau affirme que des travailleurs de la santé subissent les contrecoups de l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

II y a d’abord le trajet, qui s’est étiré indûment. C’est 30 à 60 minutes de plus pour se rendre au travail, et ça, c’est quand il n’y a pas d’accident , évalue Mélanie Viau. Elle ajoute qu’un tel délai est déplaisant et pénible pour des employés qui font déjà de longues journées de travail. On arrive à l’hôpital à 7 heures du matin, on se lève déjà de bonne heure pour aller travailler et être en forme, et avec toute cette circulation, on [rentre] pas mal plus tard à la maison , déplore-t-elle. Elle ajoute que ce sont de très longues journées .

« On est épuisés d'avance depuis deux ans avec la pandémie, il y a aussi un manque flagrant de personnel. (...) Ça fait que là en plus, les gens qui sont au travail, ils arrivent tard [à cause] des convois, et les gens en place [à l’hôpital] doivent rester plus longtemps pour pouvoir couvrir ceux qui arrivent en retard. » — Une citation de Mélanie Viau, infirmière auxiliaire, porte-parole du Conseil des syndicats des hôpitaux de l’Ontario

L’infirmière auxiliaire affirme avoir rencontré un patient qui réside au centre-ville, et dont les soins à domicile ont dû être repoussés à plusieurs reprises parce que la personne qui devait l’aider était incapable de se rendre à son domicile.

Ça augmente l'anxiété et la détresse émotionnelle

Jean-Thomas Nicole peut aussi témoigner des répercussions de la présence des protestataires. Cet Ottavien, atteint de paralysie cérébrale, vit en plein centre-ville d’Ottawa. Un travailleur lui prodigue des soins à domicile trois fois par jour. De chez lui, Jean-Thomas Nicole entend clairement les cris des manifestants et les klaxons.

Jean-Thomas Nicole, résident du centre-ville d'Ottawa, subit les répercussions de l'occupation du centre-ville depuis le 28 janvier 2022. Photo : Radio-Canada

Des camions ont d’ailleurs occupé sa rue pendant plusieurs jours. Il atteste : ça augmente l'anxiété et la détresse émotionnelle .

« C’est porteur d'anxiété continue, mais aussi ça stresse mon système de support et de soutien. » — Une citation de Jean-Thomas Nicole, résident du centre-ville d'Ottawa, atteint de paralysie cérébrale

Jean-Thomas Nicole ajoute que la situation pose des problèmes pour la continuité des services et leur régularité .

Il s'estime toutefois chanceux puisqu’aucune visite n'a été annulée, même si le trajet du personnel soignant jusque chez lui est nettement plus compliqué.

Le fonctionnaire déplore par ailleurs la façon qu'ont choisie les manifestants pour faire entendre leur message, et les impacts sur son quotidien.

Ils pensent uniquement à leur liberté sans penser à la liberté des autres ou aux contraintes qu'ils imposent à la liberté des autres.

Avec les informations de Rosalie Sinclair