Les élus de Paspébiac renoncent à une fraction de leur rémunération

Dans un projet de règlement déposé cette semaine, les élus municipaux de Paspébiac ont abandonné certains avantages financiers.

Premièrement, les conseillers ont pris la décision d’abolir l’allocation de 100 $ qui leur était attribuée lorsqu’ils participaient à une séance extraordinaire puisqu’ils étaient inconfortables avec cette forme de rémunération .

Cette mesure avait été mise en place en 2019 par le conseil municipal précédent dont aucun membre n'a été réélu à la dernière élection.

Le salaire de base déjà établi est suffisant selon les conseillers chez nous , explique le maire Marc Loisel. Ils ont tous un autre travail et ce n’est pas 100 $ qui va changer la donne.

Deuxièmement, le conseil municipal a aussi voté pour l’abandon de l’indexation de leur rémunération au cours des prochaines années, et ce, même si la loi permet d’ajuster leur salaire en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Le maire indique que ces décisions prennent en compte le contexte économique et le fardeau financier des contribuables qui s’alourdit.

On a une augmentation moyenne de taxes de 2,35 % cette année ; le message qu’on lance aux gens de notre localité, c’est pour dire que le conseil municipal contribue aussi à réduire les frais de fonctionnement qu’on a à la Ville , soutient M. Loisel.

« Notre but est de respecter les citoyens à cet égard-là et de demeurer conservateurs au niveau du revenu des élus. » — Une citation de Marc Loisel, maire de Paspébiac

Le maire indique que ces décisions peuvent être revues chaque année dépendamment du contexte économique , mais que l’intention actuelle n’est pas de modifier quoi que ce soit dans les années à venir .

Le salaire des élus de Paspébiac a été haussé de façon significative en 2019, provoquant la grogne de certains citoyens.

À Paspébiac, la rémunération globale des conseillers est désormais de 15 000 $ et celle du maire est de 65 000 $, incluant les allocations de dépenses. En comparaison, les conseillers de Carleton-sur-Mer reçoivent environ 12 200 $ et le maire 62 700 $ pour une population plus élevée.