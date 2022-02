Québec n’entend pas interdire plus rapidement la vente de véhicules à essence

Le premier ministre François Legault et son ministre de l’Environnement Benoit Charrette ont été pressés de questions à ce sujet mercredi dans la foulée d’une analyse interne du ministère de l’Environnement dévoilée par le quotidien La Presse.

L’analyse conclut que la volonté du gouvernement de mettre 1,5 million de véhicules électriques sur la route ne réduirait que de 13 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, alors que Québec cherche à les abaisser de 37,5 %.

Selon les partis d’opposition, ces données soulèvent de forts doutes sur la capacité du gouvernement d’atteindre sa cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) et illustrent son manque d’ambition en la matière.

À la période de questions à l’Assemblée nationale, Québec solidaire et le Parti québécois ont tous deux demandé au gouvernement d’interdire la vente des véhicules à essence dès 2030, plutôt qu'en 2035, comme cela est prévu, mais en vain.

Talonné à ce sujet par le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le premier ministre François Legault a rétorqué que le Québec avait des ambitions semblables à celles des juridictions les plus progressistes en Amérique du Nord.

« Il n'y a personne au Québec qui est surpris de constater que son plan climatique est un échec sur toute la ligne, exactement comme les libéraux avant lui. Par son manque d'ambition, le premier ministre nous entraîne droit dans le mur climatique. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Notre objectif de 2035, c'est le même objectif que la Californie, qui est l'État le plus progressiste aux États-Unis en matière d'environnement, puis que la Colombie-Britannique, qui, après le Québec, est la province la plus progressiste. Je pense qu'on est dans un beau groupe , a-t-il répondu.

François Legault n’a pas bronché davantage lorsque M. Nadeau-Dubois a plaidé pour une interdiction des publicités de véhicules polluants. Évitant la question, il a répondu que le Québec doit créer davantage de richesses.

Québec solidaire, ça ne l'intéresse pas de créer de la richesse pour, justement, investir dans nos programmes sociaux. Il pense que l'argent pousse dans les arbres. Quand on regarde les GES par habitant, sur 60 États et provinces, on est premiers. Le Québec est premier. On peut-tu être un petit peu fiers?

« Il y a une course entre le Parti québécois puis Québec solidaire. Nous, on a un plan pour réduire les GES de 37,5 %. Le PQ a dit 50 %. Et là Québec solidaire a dit : " Bien, ce n'est pas vrai, moi, ça va être 55 %". Mais ni l'un ni l'autre a un plan. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le porte-parole du Parti québécois en matière d’environnement, Sylvain Gaudreault, n’avait eu guère plus de succès précédemment, en demandant au ministre de l’Environnement de mettre en œuvre les deux mêmes mesures dans le projet de loi 102, qui n'est pas encore adopté.

Vantant l'approche du gouvernement, Benoit Charrette a plaidé qu’une croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques est attendue au cours des prochaines années , avant d’attaquer la crédibilité des partis d’opposition en matière d’environnement.

Ce n'est pas la cible [de réduction des GES] qui fait foi de tout, c'est le plan qui est là pour la supporter , a-t-il dit. Une cible de réduction de 50 % en 2035 est complètement irréaliste , a-t-il fait valoir.

Dans des points de presse tenus avant la période de questions à l’Assemblée nationale, les partis d’opposition avaient unanimement blâmé le gouvernement pour son manque d’ambition en matière de réduction des GES, responsables du réchauffement climatique.

L'électrification des transports au Québec, elle, se fait trop lentement, on traîne de la patte. C'est un constat d'échec pour la stratégie environnementale de François Legault , a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Quand on a voulu lutter contre le tabagisme, bien, on a interdit les publicités de cigarettes. En 2022, la grande menace à notre santé, c'est les changements climatiques – il faut interdire la publicité sur les véhicules ultrapolluants , a-t-il notamment plaidé.

Le chef parlementaire de Québec solidaire a assuré que son parti déposera un plan chiffré en vue du prochain scrutin pour expliquer comment il ferait passer la cible de réduction des GES à 55 % à l’horizon 2030.

Charge libérale

La cheffe libérale Dominique Anglade a aussi soutenu que le gouvernement Legault n’atteindra pas la cible fixée parce qu’[il n’a] pas comme préoccupation l'enjeu de la lutte aux changements climatiques.

Elle a vanté son projet Éco, préconisant la nationalisation de la filière de l’hydrogène vert, qui permettra selon elle au Québec d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

« Ça, c'est un projet de société. La CAQ n'est pas du tout là, puis c'est ce qui fait qu'ils sont incapables d'atteindre les objectifs qu'ils se sont donnés. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Le gouvernement, ça ne l’intéresse pas. Ce n’est pas dans les priorités du gouvernement, l’environnement , a lâché le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Ça ne l’était pas lors de la dernière élection, et malheureusement, ça ne l’est toujours pas.