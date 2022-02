Épuisées, la moitié des infirmières du N.-B. aimeraient quitter leur emploi

Le rapport présente les résultats d'un sondage mené auprès de plus de 4100 infirmières immatriculées et infirmières praticiennes en juin dernier. Les infirmières auxiliaires ne faisaient pas partie du syndicat au moment où le sondage a été fait.

Ce rapport montre notamment que 47 % des infirmières qui ont répondu au sondage affirment qu’elles quitteraient leur poste si elles le pouvaient, qu’elles cherchent d'autres opportunités d’emploi ou qu’elles ont déjà un plan de départ .

C’est alarmant , dit l'ancienne ministre Cathy Rogers, qui travaille comme agente de recherche et d’éducation au Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick SIINB .

Elle redoute que les infirmières qui désirent quitter leur poste passent de la parole aux actes.

Le rapport dresse aussi un portrait de la surcharge de travail des infirmières, de la détérioration de leur santé physique et mentale, de la difficulté de celles-ci à prendre des journées de maladie ou de vacances et du ratio infirmière-patient qui n’est souvent pas atteint.

Voici quelques autres statistiques tirées du rapport :

91 % des infirmières croient que la qualité des soins de santé s’est détériorée au cours des trois dernières années;

86 % des infirmières ne recommanderaient pas la profession à un membre de la famille ou à des amis;

56 % des infirmières déclarent ne pas avoir suffisamment de temps pour l’interaction avec les patients.

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : CBC/Tori Weldon

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick SIINB , Paula Doucet, souligne que les infirmières ne peuvent souvent pas prendre leurs pauses ou doivent rester au travail plus longtemps pour s’assurer que leurs patients reçoivent les soins nécessaires.

Elle ajoute que plusieurs infirmières ont mentionné qu’elles aimeraient avoir plus de temps auprès de leurs patients pour bien leur expliquer leur traitement ou répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes, mais que ce n’est tout simplement pas possible.

« Les infirmières ne peuvent pas maintenir ce rythme. D'un point de vue extérieur, les soins de santé semblent être gérés et organisés, mais c'est loin d'être le cas. Les infirmières ne vont pas bien. » — Une citation de Paula Doucet, présidente du SIINB

Le rapport fait aussi état de témoignes d'infirmières qui ont répondu au sondage. En voici quelques extraits :

Je n’ai jamais vu l’hôpital aussi peu doté en personnel au cours de [mes] dix années.

Travailler en sous-effectif compromet la sécurité des patients... Je ne peux pas m’occuper correctement des patients et des familles.

Un ratio de 1 à 6 patients pour les soins de courte durée dans un service d’urgence, c’est chercher les ennuis. Les patients ne reçoivent pas les soins appropriés et des choses sont manquées.

Je suis nouvellement arrivée au Canada. Je peux dire que ma vie professionnelle est pire au Nouveau-Brunswick.

Les congés sont inexistants; l’épuisement professionnel conduit les infirmières à quitter la profession.

Selon le rapport, un total de 190 789 heures supplémentaires ont été effectuées par les infirmières immatriculées en six mois, dans les deux réseaux de santé, ce qui exclut les établissements de soins de longue durée et le Programme extra-mural.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick SIINB croit que la pénurie d’infirmières dans la province doit faire partie des priorités immédiates du gouvernement et que des investissements et des stratégies au niveau du recrutement et de la rétention du personnel doivent être étudiés.

Selon la présidente du syndicat, Paula Doucet, environ 1000 postes d’infirmières sont vacants dans la province.

À ce moment-ci, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick SIINB représente environ 8900 infirmières immatriculées, infirmières praticiennes et infirmières auxiliaires employées dans les établissements de santé de la province.