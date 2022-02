Nuit blanche de Montréal : une cinquantaine d’activités gratuites pour les noctambules

Les oiseaux de nuit de la métropole pourront aller se divertir dans des musées et dans plusieurs lieux publics lors de la Nuit blanche, qui propose une cinquantaine d’activités gratuites le samedi 26 février prochain.

ICI Radio-Canada Première offrira également une programmation spéciale, avec une émission de JS Tendresse, animée par Jean-Sébastien Girard, de 22 h à minuit, et un autre menée par l’animateur Nicolas Ouellet de minuit à 2 h, tout cela en direct.

Plusieurs musées seront ouverts au public gratuitement (avec réservation dans plusieurs cas), dont le Musée McCord, avec les expositions JJ Levine : photographies queer et Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, entre autres. Le Musée Pointe-à-Callière donnera accès gratuitement à ses expositions Coup de cœur! Nos collections s’exposent et Place au cirque!

Il y aura également des expériences sonores et visuelles présentées à divers endroits, dont un voyage multisensoriel payant à la Société des arts technologiques (SAT) et des expériences immersives au Centre Phi.

Des événements se tiendront ailleurs qu’au centre-ville, comme au Bistro Ste-Cath, dans Hochelaga-Maisonneuve, où aura lieu une soirée de poésie et de débats littéraires humoristiques, avec comme participants et participants Jean-Paul Daoust, David Goudreault et Kathia Rock, entre autres. Toute la programmation est sur la page web du festival Montréal en lumière.

Le site extérieur du festival au Quartier des spectacles sera également animé, et on pourra patiner sur le sentier de patinage Banque Scotia jusqu’à 1 h du matin.

Ce lieu continuera d’accueillir de nombreuses activités proposées aux familles durant la semaine de relâche qui suivra l'événement.