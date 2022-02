Avertissements de pluie, de verglas, de neige et de vents forts en Atlantique

De nouvelles intempéries sont prévues jeudi dans les quatre provinces de l’Atlantique. Pluie, verglas, neige et rafales sont à prévoir jusqu’à vendredi soir.

Nouveau-Brunswick

Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur mercredi, dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à 15 cm de neige sont prévus au total, dès jeudi, pour les régions du centre et du sud, et peut-être encore plus dans le nord de la province. La neige devrait tomber toute la nuit de jeudi, jusqu’à vendredi vers le milieu de la journée.

De 10 à 20 mm de pluie sont aussi prévus jeudi dans le nord de la province, alors que le sud et le centre pourraient recevoir jusqu’à 50 mm de pluie par endroit. Des inondations sont probables.

Du verglas pour une période pouvant atteindre quatre heures et un refroidissement soudain sont également à prévoir jeudi soir dans le nord de la province.

Le centre et le sud doivent s’attendre à du verglas vendredi.

On demande également de faire preuve de vigilance sur les routes, alors qu'il pourrait y avoir de la glace au sol. Photo : Radio-Canada / Millette, Lise

Par endroits dans le centre et le sud de la province, des rafales pouvant atteindre les 100 km/h pourraient survenir.

La région de Moncton pourrait être particulièrement touchée, selon Environnement Canada. Un avertissement de vent a été émis pour cette région entre jeudi après-midi et vendredi.

Les rafales pourraient causer des dommages aux bâtiments. Des pannes d’électricité pourraient également avoir lieu entre jeudi soir et vendredi matin.

Nouvelle-Écosse

Environnement Canada indique que la province peut s’attendre à des quantités de précipitations comprises entre 25 mm et 50 mm. Certaines zones pourraient même recevoir plus de pluie.

De plus, des rafales pourraient atteindre les 100 km/h sur l’ensemble de la Nouvelle-Écosse, ce qui pourrait entraîner des pannes de courant.

La pluie doit commencer jeudi soir et durer jusqu’à vendredi matin avant qu’un autre front froid ne s’installe.

Un bref épisode de verglas est à prévoir vendredi après-midi.

Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard de la pluie abondante pouvant atteindre 40 mm et peut-être davantage par endroits, accompagnée de rafales de plus de 100 km/h, sont attendues dès jeudi soir et jusqu’à vendredi soir.

Le plus fort de la pluie devrait avoir lieu vendredi matin.

On craint que les conditions ne favorisent des inondations et des pannes d’électricité. Un ressac pilonnant et des niveaux d’eau plus élevés que la normale sont aussi à prévoir.

La province prévoit également un refroidissement soudain dans ses trois comtés vendredi après-midi et des épisodes de verglas pourraient avoir lieu.

Terre-Neuve-et-Labrador

La province se relève d’une accumulation de neige de plus de 43 cm par endroit à la suite d’une dépression passée à l’est de la péninsule d’Avalon lundi.

L’ouest et le sud-ouest de Terre-Neuve, tout comme la région de Saint-Jean, la péninsule d’Avalon, la péninsule de Burin et Connaigre peuvent s’attendre à de la pluie, des vents forts, du temps doux et une importante fonte de la neige de jeudi midi jusqu’à samedi.

De 50 à 100 mm de pluie pourraient tomber dans l’ouest et le sud-ouest de Terre-Neuve, et les rafales pourraient atteindre les 110 km/h vendredi.

Environnement Canada rappelle l'importance de Il faut dégager les collecteurs d'eau pluviale, les gouttières et les tuyaux de descente en vue de la pluie et de la fonte des neigesprévue à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Dans les autres régions citées plus haut, la pluie commencera à tomber vendredi après-midi et pourrait atteindre les 60 mm, tout comme des rafales allant jusqu’à 120 km/h par endroits.

Le sud-est du Labrador et la majeure partie de la péninsule de Northern font bande à part et pourraient voir chuter approximativement entre 10 à 30 cm de neige, vendredi.

De plus, un avertissement de froid extrême est en vigueur pour la péninsule de Northern Est où le mercure pourrait descendre à -37 mercredi.