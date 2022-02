Rose Nantel : nouvelle animatrice de Point du jour

Rose Nantel est une voix déjà connue des auditeurs de la Saskatchewan, car elle animait, jusqu’à tout récemment, l’émission radio Les matins de l’Ouest, diffusée spécialement les jours fériés.

Rose Nantel a commencé sa carrière à Radio-Canada en tant que journaliste pour les arts et la culture et elle a aussi occupé le poste de Fureteuse jeunesse.

Animée par une grande curiosité, Rose Nantel se dit prête à relever les défis de ce nouveau poste.

« Être au micro tous les matins de la semaine me permettra de partager cette curiosité avec les auditeurs de la Saskatchewan, et où l’on pourra découvrir ensemble les nouvelles du jour, mais également répondre aux questions qu’ils peuvent avoir et échanger avec eux, tant par les réseaux sociaux que par des tables rondes, ou autres. Je crois que ce sera un rendez-vous matinal des plus agréables, tout en demeurant collé à l’actualité du jour. »