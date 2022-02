Il suspend ses services de déneigement pour manifester à Ottawa

Sur la page Facebook de l'entreprise, Transport M.C, le propriétaire dit cesser ses services pour une durée indéterminée, invoquant comme raison les mesures mises en place par le gouvernement canadien.

Plusieurs clients déplorent la situation, alors qu'ils ont payé le déneigeur au début de l'hiver.

Là, j'ai été obligée de payer quelqu’un pour déneiger ma cour dans la dernière tempête , raconte une des clientes, qui ne peut pas pelleter en raison d’un accident de travail.

Plusieurs clients de l'entreprise Transport M.C rapportent qu'ils ont maintes fois tenté de contacter le propriétaire dans les derniers jours.

Le propriétaire de Transport M.C a diffusé cette publication sur la page de son entreprise lundi avant de la retirer par la suite. Photo : Facebook - Capture d'écran

Il leur aurait répondu qu'il allait défendre leurs droits à Ottawa avec le convoi de camionneurs et qu'il doit s'isoler parce qu'il est atteint de la COVID-19.

Depuis vendredi il n’est pas venu. Samedi il n’est pas venu, dimanche il n’est pas venu. Je l’ai contacté toutes les journées pour savoir s’il venait déneiger. Il ne me répond pas. Il me réécrit plus tard dans la soirée [samedi] pour me dire qu’il allait envoyer son employé gratter. Le dimanche, je le recontacte pour savoir si son employé allait vraiment passer. Par la suite, j’accède à son Facebook, et c’est là qu’on voit qu'il cesse ses activités pour un temps indéterminé , raconte un autre client.

Le propriétaire de Transports M.C a refusé de nous accorder une entrevue. Par écrit, il mentionne n'avoir manqué que deux sorties et d'être présentement atteint de la COVID-19.

Il n’a pas l’air de saisir la gravité de la chose. Il se défend en disant que c’est la faute du gouvernement , raconte une autre cliente.

Le camion de Transport M.C. est à la manifestation depuis plusieurs jours déjà et le propriétaire n'a pas l'intention de le déplacer. Photo : Facebook

Le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur (OPC), Charles Tanguay, indique qu’un client est en droit de porter plainte quand un contrat n'est pas respecté.

Chaque cas est un cas d’espèce, mais en dehors des forces majeures, la compagnie doit respecter son contrat et même en cas de force majeure, si elle ne peut pas respecter le contrat, elle doit quand même rembourser le client , précise-t-il.

M. Tanguay invite les personnes se trouvant dans de telles situations à contacter l’OPC, qui leur indiquera les démarches à suivre.

Quand un client souhaite porter plainte, il peut envoyer une mise en demeure au commerçant. Si ce dernier n’est pas au courant, le dossier se poursuivra à la Cour des petites créances.