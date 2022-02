Drones militaires : la Défense nationale explique son choix d’écarter Bagotville

Selon les informations transmises par le Ministère, les bases de Greenwood en Nouvelle-Écosse et de Comox en Colombie-Britannique ont été choisies en raison des principales zones d’opérations au pays, principalement concentrées près des voies d’approche maritimes du Canada, et des conditions météorologiques.

Outre les deux bases retenues, le pilotage des drones se fera à partir de la région d'Ottawa, alors qu'un certain nombre d'appareils seront basés au Yukon.

La Défense nationale invoque aussi des éléments de concordance stratégique avec les mandats des bases sélectionnés. Les bases de Comox et de Greenwood se spécialisent dans la surveillance et la reconnaissance aérienne avec les avions Aurora. Il s’agit d’une vocation qui diffère de celle de Bagotville, où se trouvent des avions de chasse.

Chez nous, cette capacité facilitera la surveillance du grand territoire et des longues côtes du Canada , précise un porte-parole du Ministère, ajoutant que le système pourra détecter, reconnaître, identifier et suivre des cibles d’intérêt dans des environnements complexes presque en temps réel.

Nous savons qu’en regroupant en un même endroit l’équipage du système d'aéronef téléporté et l’organisation du renseignement qui doit traiter et interpréter les données recueillies, on accroît l’efficacité globale des missions , peut-on lire dans un courriel, en réponse aux questions de Radio-Canada.

Deux fournisseurs préqualifiés ont été invités à soumettre des propositions pour fournir un nombre indéterminé d'avions sans pilote entre 2025 et 2030. Le contrat devrait être octroyé d'ici environ deux ans, conclut le Ministère.

Des élus déçus

Au lendemain de l’annonce du choix des emplacements des futurs drones militaires, mardi, des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont dits déçus. Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, croit que la venue des drones dans la région aurait permis d’assurer l’avenir de la Base de Bagotville.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a elle aussi fait part de sa déception et a demandé à Ottawa de fournir un plan clair pour la poursuite de la base militaire .

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a pour sa part relevé le savoir-faire de la région et du Québec dans le domaine aérospatial.